Polizeimeldung Zwei Verkehrsunfälle in Zug – zwei verletzte E-Bikefahrer und ein Rega-Einsatz In Zug ereigneten sich am Donnerstagnachmittag zwei Unfälle. In beide war je ein älterer E-Biker involviert – einer von ihnen wurde lebensbedrohlich verletzt.

(lil) Der erste Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Zuger Polizei am Donnerstag kurz nach 13.15 auf dem Chamer Fussweg, auf Höhe der S-Bahnhaltestelle Chollermüli. Ein 79-jähriger E-Biker fuhr in Richtung Cham, als er von einem 53-jährigen Velofahrer überholt wurde. Als die beiden Männer auf gleicher Höhe waren, so schreibt die Polizei, kam es zur Kollision. Dabei wurde der E-Bikefahrer erheblich verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. Der zweite Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Beim Unfall in Zug musste die Rega ausrücken. Bild: Zuger Polizei

Kurz vor 16 Uhr kam es in der Stadt Zug auf der Geissbodenstrasse zu einem weiteren Unfall: Wie die Zuger Polizei schreibt, war ein 81-jähriger E-Biker etwas oberhalb der Talstation Schönegg talwärts unterwegs und prallte in ein Auto, das ihm entgegenkam. Dabei wurde der E-Biker lebensbedrohlich verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Die genaue Unfallursache ist gemäss Polizei Gegenstand weiterer Untersuchungen.