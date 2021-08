Polizeinachrichten In Baarer Sammelgarage brennen Autoreifen In einer privaten Sammelgarage hat es gebrannt. Der Sachschaden ist beträchtlich. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.

Die FFZ rückte mit einem grossen Lüfter an. Bild: Zuger Polizei

Am späten Montagabend ist gegen 22.30 Uhr bei der Einsatzleitzentrale ein Brandalarm eingegangen, wie die Zuger Polizei mitteilt. Dieser war von einer Privatperson ausgelöst worden, weil in einer privaten Sammelgarage an der Oberdorfstrasse in Baar aufeinander gestapelte Pneus brannten. Als die Angehörigen der Feuerwehr Baar am Einsatzort eintrafen, hat sich in der Tiefgarage bereits starker Rauch entwickelt. Mehrere Atemschutztrupps rückten unverzüglich ins Innere des Gebäudes vor.

Es gelang ihnen, den Brand rasch zu lokalisieren und zu löschen sowie ein Übergreifen der Flammen auf die in der Sammelgarage abgestellten Autos zu verhindern. Zur Bekämpfung des Rauchs wurden auch Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) aufgeboten. Sie rückten mit einem grossen Lüfter an, um den Rauch aus der Garage abzuziehen. Nach rund zwei Stunden konnte die Tiefgarage wieder betreten werden.

Verletzt wurde niemand, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, er ist aber beträchtlich. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei aufgeboten. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz standen rund 40 Angehörige der Feuerwehr Baar und der FFZ sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei. (fae)