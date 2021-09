Preisverleihung Die Roche Diagnostics AG gewinnt den Zuger Innovationspreis Anlässlich des Zuger Innovationstages tauschte man sich am Mittwoch im Theater Casino über Vorteile und Schwierigkeiten der zunehmenden Datenflut aus. Am Abend wurde der Gewinner des Zuger Innovationspreises bekanntgegeben.

Die Pandemie forderte einiges an innovativen Lösungen. Wirte beispielsweise waren gefordert, innovative Gastronomiekonzepte zu entwerfen und Kulturinstitutionen punkteten mit innovativen Onlineprogrammen. Aber auch im diagnostischen Bereich war Innovationskraft gefragt. Und im diesen Gebiet war eine Zuger Firma gemäss der Jury des Zuger Innovationspreises besonders fortschrittlich. Der mit 10'000 Franken dotierte Preis wurde an die Firma Roche Diagnostics International AG mit Sitz in Rotkreuz verliehen für die Entwicklung des ersten kommerziellen PCR-Tests, den «Cobas SARS-CoV-2-Test». Die Verleihung fand am Mittwochabend im Theater Casino Zug statt.

Generalsekretär Andreas Conne, der das Sekretariat der Jury führte, erläutert, weshalb das Gremium der Regierung diese Bewerbung vorgeschlagen hat: «Die schnelle Entwicklung der Tests steht für die Reaktionsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens. Ausserdem hat Roche Diagnostics AG im Zusammenhang mit der Testentwicklung 20 neue Arbeitsplätze geschaffen.» Die Roche Diagnostics AG hat sich gegen 15 Mitbewerber durchgesetzt.

Roche hat zur Reputation des Standorts Zug beigetragen

Die Statthalterin und Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut, welche den Gewinner am Mittwochabend bekanntgab, ist überzeugt: «Das Unternehmen hat zur Bewältigung beziehungsweise Eindämmung der Covid-19-Pandemie beigetragen und zeigt exemplarisch auf, dass Zuger Unternehmen die Herausforderungen der Pandemie angepackt und gemeistert haben.» Darüber hinaus werde der Ruf des «innovativen, anpassungsfähigen und international ausgerichteten Standorts Zug» in die Welt hinausgetragen. Thalmann betont:

«Roche Diagnostics International AG ist ein bedeutender Arbeitgeber und ein wichtiger Vertreter des Zuger Pharma und Medtech Clusters.»

Die Volkswirtschaftsdirektorin freut sich ausserdem: «Die Division Roche Diagnostics hat stark in Forschung und Entwicklung investiert, wozu auch die Entwicklung der verschiedenen ‹SARS-CoV-2-Tests› gehört; Rotkreuz ist ein wesentlicher Standort in diesem Bereich.» Für Andreas Klopp, General Manager Roche Diagnostics International AG, ist der Preis ein Zeichen der Wertschätzung der Mitarbeitenden. In der Medienmitteilung zum Innovationspreis wird er wie folgt zitiert: «Unsere Teams zeigen einen enormen Einsatz in dieser Pandemie, ich freue mich, dass ihr Beitrag gewürdigt wird.»

Wissensmanagement in der Datenflut

Die Preisverleihung war ein Programmpunkt des Zuger Innovationstages, der dieses Jahr unter dem Motto «Information Explosion – The Impact!

Informations- und Wissensmanagement in der zunehmenden Datenflut» stattfand. Die Teilnehmer konnten zwischen drei Workshops auswählen, in denen Experten Inputs gaben, wie mit der zunehmenden Informationsflut besonders im Alltag umgegangen werden kann. Auch die Zusammenarbeit von Rechnern und Menschen wurde zum Thema.



Vor der Preisverleihung hatte das technologische Forum Zug, welches den Innovationstag ausrichtet, zwei Referenten geladen. Zum einen Andreas Krause, der Professor an der Hochschule für Angewandte Psychologie in Olten ist. Er referierte über den Einfluss von Technologie auf das Leben. Zum anderen umriss Joël Luc Cachelin, CEO der Wissensfabrik – einer Website mit Tipps und Tricks rund um Zukunft, Management und Innovation –, wie die Innovation das Leben beeinflusst.