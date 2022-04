Private Hilfe Grosser Andrang: So sieht es im Gratis-Laden für Ukraine-Flüchtende in Steinhausen aus Der Andrang auf den «Free Shop Ukraine» ist gross. Die Geflüchteten bekommen dort seit drei Wochen fast alles für den täglichen Bedarf und werden mit Kaffee und Kuchen verpflegt – ein Augenschein.

Eine lange Menschenschlange steht auf dem Trottoir der Industriestrasse in Steinhausen. Weit über 100 Personen, mehrheitlich Frauen und Kinder, warten auf die Öffnung des «Free Shop Ukraine», den Esther Müller, Nadia und Steffen Jakob seit drei Wochen im Erdgeschoss eines Gebäudes auf dem ehemaligen Cryptoareal betreiben. «Das Lokal steht uns nun für ein ganzes Jahr kostenlos zur Verfügung», berichtet Nadja Jakob erfreut.

Grossandrang vor der Öffnung des «Free Shop Ukraine» auf dem Crypto-Gelände in Steinhausen. Ukrainische Geflüchtete bekommen dort Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel kostenlos. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 07. April 2022)

Mindestens 20 Helfer sind vor Ort im Einsatz, räumen letzte Waren ein, ordnen Kleider, schenken Getränke aus und bereiten ein Kuchen- und Früchtebuffet vor.

Kurz entsteht Hektik, ein kalter Wind kommt auf, und es beginnt zu regnen. Als Nadia Jakob jedoch den Laden für eröffnet erklärt, geht alles ganz ruhig und geordnet über die Bühne.

Die Kundinnen des «Free Shop Ukraine» sind vor allem Frauen und Kinder. Viele ukrainisch sprechende Helferinnen verteilen die Güter. Video: Livia Barmettler / Tele 1

Waren des täglichen Bedarfs

Nachdem sie Pass und S-Status-Dokument vorgewiesen haben, geben die Geflüchteten an, für wie viele Personen sie Waren beziehen möchten. Sie bekommen einen blauen Zettel mit der entsprechenden Bezugsberechtigung, stellen sich an und warten, bis sie an der Reihe sind, das Ladenlokal zu betreten. Gruppenweise werden sie eingelassen.

Kleider und Schuhe liegen wohl geordnet für die Kundschaft bereit. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 07. April 2022)

Es gibt drei Bereiche in dem improvisierten Laden, einen mit Kleidern und Schuhen, einen mit Spiel- und Schulsachen, einen mit Nahrungsmitteln und Hygieneprodukten. Überall stehen Helfer bereit, welche die Waren zusammenstellen, in Taschen verpacken und den Leuten übergeben. Kinder bekommen Süssigkeiten und Kuscheltiere in die Hand gedrückt und lächeln die Helfenden scheu an.

Kontakte über Facebook

Das Ehepaar Nadja und Steffen Jakob sowie Esther Müller begannen praktisch zeitgleich mit ihrer privaten Flüchtlingshilfe. «Ich sammelte gemeinsam mit meiner Nachbarin Kleiderspenden», erzählt Müller. Ein Aufruf über eine lokale Facebookgruppe habe eine gewaltige Spendenwelle ausgelöst.

«Wir waren völlig überwältigt.»

Die eigene Garage sei bald aus allen Nähten geplatzt.

Sie haben den «Free Shop Ukraine» ins Leben gerufen, von links: Esther Müller, Nadja und Steffen Jakob. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 07. April 2022)

Esther Müller erfuhr von Nadja und Steffen Jakob, die ebenfalls nach Wegen suchten, den Geflüchteten zu helfen, und nahm mit ihnen Kontakt auf. Nachdem das Ehepaar Jakob zuerst Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht und vier Flüchtende im Auto mit zurück in die Schweiz genommen hatten, beschlossen sie, gemeinsam mit Esther Müller weitere Hilfseinsätze vor Ort zu leisten und gründeten den «Free Shop Ukraine». Esther Müller ist weiterhin für die Kleider verantwortlich, während die Jakobs für Spenden und Logistik zuständig sind.

Auch Ukrainerinnen leisten Hilfseinsätze

«Mittlerweile sind rund 40 Helfende im Einsatz», erzählt Steffen Jakob. «Ohne sie könnten wir das niemals stemmen.» Darunter sind viele Ukrainerinnen, die schon in der Schweiz leben oder ebenfalls geflüchtet sind und die kostenlosen Zuwendungen mit Arbeitskraft abgelten.

Zweimal die Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagnachmittag ist der Laden ab 14 Uhr während zwei Stunden geöffnet.

«Am letzten Dienstag war bisher der grösste Andrang. 250 bis 300 Personen waren im Laden»,

fasst Nadja Jakob zusammen. Allmählich spreche sich die Hilfsaktion herum. «Es reisen Leute aus vielen Kantonen der Schweiz an. Sie nehmen oft eine stundenlange Anreise in Kauf.»

Auch Spiel- und Schulsachen sind heiss begehrt. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 07. April 2022)

Schultaschen sind gefragt

Lebensmittel, Schul- und Spielsachen sowie Unterwäsche und Socken seien besonders begehrt. «Kuscheltiere haben wir genug, aber weitere Schultaschen könnten wir gut gebrauchen, Hefte, Stifte und Etuis, ebenso wie Matchbox-Autos für die kleinen Buben, Skateboards und Roller.» Auch Lebensmittel sind gefragt.

«Es wäre toll, wenn wir mit den Grossverteilern zusammenarbeiten könnten»,

ergänzt Steffen Jakob. Esswaren, die nicht mehr verkauft werden können, würde er gerne abholen und im «Free Shop» verteilen.

Traumatische Erlebnisse

Oft unterhalten sich die Helfenden mit den Kundinnen. Dabei schildern sie manchmal ihre traumatischen Fluchtgeschichten, die stundenlangen Märsche, die Erschöpfung, Tod und Zerstörung. Esther Müller gesteht:

«Manchmal muss ich mich kurz zurückziehen und ein wenig weinen.»

Dann raffe sie sich wieder auf und packe erneut an. «Wir sind praktisch rund um die Uhr im Einsatz und nehmen oft spät Abends noch Anrufe von Spendern und Hilfsbedürftigen entgegen.»

Alle drei sind überwältigt von der Spenden- und Hilfsbereitschaft der Zugerinnen und Zuger: «Diese grosse Bereitschaft und die Dankbarkeit der Geflüchteten geben uns die Kraft weiterzumachen.» Sie wollen Ihr Engagement so lange wie nötig, maximal aber ein Jahr lang fortsetzen.

Draussen vor dem Laden werden Früchte, Kuchen, Käsetoasts und Getränke verteilt. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 07. April 2022)

Wieder ein bisschen Alltag

Wenn die Taschen gefüllt sind, verlassen die Beschenkten den Laden und werden draussen mit Kuchen, Käsetoasts, Getränken, Süssigkeiten und Früchten verköstigt. Sie unterhalten sich miteinander und den Helfenden und vergessen für einen Moment Krieg und Elend. Ein kleines Mädchen zieht strahlend eine goldene Tasche aus einer Wühlkiste und läuft damit zu seiner Mutter. «Wenn man sowas sieht, geht einem das Herz auf», sagt Steffen Jakob lächelnd und ist gleich darauf wieder in der Menge verschwunden. Die Pflicht ruft.