Private Investoren sollen Start-ups durch die Pandemie helfen Im Kanton Zug sollen Start-ups nicht weiter unterstützt werden. Denn dies sei unnötig, finden mehrere Kantonsräte.

(haz) Einen Fonds zur künftigen Unterstützung von Start-ups im Kanton Zug soll es nicht geben. Der Regierungsrat findet in seiner Antwort auf eine Motion der Kantonsräte Philip C. Brunner, Adrian Risi (beide SVP/Zug) und Pirmin Andermatt (CVP/Baar), der vom Bund und dem Kanton mit 15 Millionen Franken geäufnete Corona-Hilfsfonds reiche. Im Grundsatz soll es der Markt richten.

Die Motionäre sind der Meinung, dass es möglich sein sollte, dass sich der Kanton und andere öffentliche Körperschaften, wie Einwohnergemeinden, nicht nur an den Risiken von Start-ups, sondern auch an deren allfälligem Erfolg beteiligen könnten. Deshalb solle die Möglichkeit geschaffen werden, die Kredite durch Wandeldarlehen abzulösen oder zu ergänzen sowie direkt in vielversprechende Start-ups zu investieren.

Start-ups finden anderswo Kapital

Die Erfahrungen mit den Corona-Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton zeigen, dass die Start-ups gar nicht so unterstützungsbedürftig zu sein scheinen wie angenommen. Bis Ende Juli seien gerade mal 52 Gesuche um Unterstützung in der Höhe von 18,3 Millionen Franken eingegangen. Davon geprüft wurden 29, 22 wurden ganz oder teilweise gutgeheissen, was zu Bürgschaften in der Höhe von rund 8,3 Millionen Franken führte. 7 Gesuche wurden abgelehnt. Das Bundesprogramm ist Ende August ausgelaufen. Die eher geringe Nachfrage nach staatlicher Hilfe zeige, dass wohl Investitionen in diese Unternehmen seitens Staat nicht stark nachgefragt würden. Deshalb sollten sie den Risikokapitalgebern überlassen werden.

Bereits im Mai dieses Jahres hat sich die Regierung aus ordnungspolitischen Gründen gegen ein langfristiges Investitionsprogramm im Sinne eines Staatsfonds entschieden. Das Feld habe sie den privaten Investoren überlassen, weitere Massnahmen seien nicht nötig.