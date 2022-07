Vereine&Verbände Pro Audito führt durch die eindrückliche Zuger Neustadt Der Verein hat zur Besichtigung Zugs geladen. Dabei erhielt er Unterstützung vom Sigristen der City-Kirche.

Georges Bonetti (Mitte) berichtet den Mitgliedern von Pro Audito Zug über das Neustadtquartier. Bild: Josef/PD

Eine grosse Anzahl Mitglieder des Schwerhörigenvereins Pro Audito versammelte sich Mitte Juli im Café des Alterszentrums Neustadt Zug. Sie wollten von Georges Bonetti wissen, wie das Quartier Neustadt entstanden ist und sich entwickelt hat. Die meisten im Kanton Zug wohnhaft, aber viele doch nicht Einheimische, waren bereits erstaunt, dass das Alterszentrum auf einem Platz steht, wo einst die erste Eisenbahn durchfuhr. Diese kam von Cham und Steinhausen her und endete beim 1864 erbauten Bahnhof am Ende der Alpenstrasse. Heute gilt es, unbedingt einen Blick auf den Bahnhof Wollishofen zu werfen, denn dort wurde dieses erste Zuger Bahnhofgebäude wieder aufgebaut.

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Die IG Chriesi kennen die meisten Menschen in unserem Kanton. Vorgänger war die Kirschwasser-Gesellschaft, welche ihren Sitz am gleichen Ort hatte, wo jetzt das Reformierte Kirchenzentrum steht. Ein kleines Denkmal in einer Mauer an der Chamerstrasse erinnert an diese Zeit. Nach dem Verkauf an die Reformierte Kirche besuchten reformierte Mädchen darin die Sekundarschule. Eine eigene Sekundarschule: Daraus lässt sich erahnen, welche Trennung unter den beiden Landeskirchen im streng katholischen Zug damals herrschte.

Vieles war in der Zeit nach 1900 entstanden, was auch heute noch sehenswert ist. Erwähnenswert ist sicher die Villa Staub, in welcher die ersten Elektroapparate fabriziert wurden, und eine Villa am Bundesplatz. Oskar Weber, der Gründer des gleichnamigen Warenhauses, war der Bewohner. Im Haus zur Spindel an der Alpenstrasse wurden die ersten Kirschtorten hergestellt. Oskar Weber durfte diese probieren und auf ihre Qualität hin prüfen.

Reformierte Kirche hat für ihr Recht kämpfen müssen

Georges Bonetti konnte den interessierten Mitgliedern einen grossen Einblick in die Geschichte der Reformierten in Zug geben. Diese Leute mussten für ihre Kirche kämpfen und konnten sich auf die Gründung des Bundesstaates 1848 berufen. Dort war das Recht auf freie Religionsausübung festgelegt. Die Kirche durfte aber nicht im «alten Zug» stehen, sondern der Kanton fand das Neustadt-Quartier dafür geeignet. Immerhin bekamen vorher die reformierten Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, ihre Gottesdienste im kantonalen Regierungsgebäude abzuhalten. Dass sich der ehemalige Sigrist meteorologisches Wissen aneignen konnte, bewies er mit Erklärungen zum Hahn auf dem Kirchenturm. Je nach Stellung zeigt dieser an, wie das Wetter in nächster Zeit werden wird.

Die beiden Gebäude, Bahnhof und Kirche, haben einen grossen Zusammenhang. Das wird die Bevölkerung am 3. September beim Bahnhoffest im Rahmen des «ZugFäscht 2022» erleben können. Denn unmittelbar neben der City- Kirche stand der alte Bahnhof. Am 3. September wird dieser neben der Kirche auf besondere Art aufgebaut. So kann ein wichtiger Zeitzeuge erlebt werden. Wir von Pro Audito sind dank dieser interessanten Ausführungen über die Geschichte bestens vorbereitet.