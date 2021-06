Leserbrief Probleme auf allen Ebenen Zur Situation beim Schweizer Fernsehen

Die Zustände im Schweizer Fernsehen sind schlimmer als im alten Rom. Gerhard Pfister, Nationalrat und Präsident «Die Mitte», hat kürzlich das SRF als «Saftladen» bezeichnet, für mich ich dies nur der Vorname. Ein Generaldirektor mit starkem Gedächtnisschwund betreffend den Vorwürfen über sexuelle Belästigungen am Westschweizer Radio und Fernsehen RTS. Dieses Fernsehen leitete er von 2010 bis 2017, etlichen Mitarbeitenden ist dies aufgefallen, sie haben dies auch kommuniziert, aber alles ist im Sand stecken geblieben. Offenbar war der Generaldirektor Gilles Marchand von 2010 bis 2017 immer in den Ferien, es sind doch E-Mails vorhanden, welche etwas anderes belegen. Aber dies ist ja kein Problem, er wurde kürzlich reingewaschen, obschon noch nicht alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Es wäre mehr als anständig, wenn er bis zur Klärung aller Vorwürfe den Leutschenbach verlassen würde.

Da haben wir noch die Direktorin Nathalie Wappler, sie ist für mich eine absolute Fehlbesetzung. Die Baustelle für die neuen Studios ist ein einziges Desaster, mich erinnert das an den Flughafen BER in Berlin, sie bekommt die technischen Probleme nicht in den Griff, das gleiche Problem haben auch die Schnittstellen. Diese Studios sollten im Jahr 2019 in Betrieb genommen werden und jetzt wird von Mitte 2021 gesprochen. Das kostet jeden Monat 400000 Franken. Da werden unsere Steuergelder verbraten, es ist nicht die Aufgabe des Schweizer Fernsehens, unerprobte Systeme anzuschaffen und dies mit Dutzenden von Technikerinnen und Technikern. Dazu kommen noch die vielen Abgänge und ein sehr schlechtes Klima. Probleme haben auch die Abteilungen News und Sport. Wir haben ja noch die Finanzkontrolle in Bern, aber ohne Auftrag vom Parlament darf nichts unternommen werden. Was machen unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier? Sie pflegen den Lobbyismus oder machen nichts, statt diesen Leuten im Leutschenbach den Stecker zu ziehen. Was hat man im Leutschenbach vor der Billag-Abstimmung alles versprochen? Zum Beispiel im linearen Fernsehprogramm keine Unterbrechungswerbung zu machen. Da nicht genügend Geld vorhanden sei, müsse diese Werbung geschaltet werden. Das stimmt, wenn jeden Monat 400000 Franken verbraten werden.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri