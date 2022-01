Leserbrief Probleme mit dem Selbstverschulden Gedanken vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Triage im Gesundheitswesen

Im Zusammenhang mit Triagemassnahmen stellt sich – in neuer brennender Aktualität – die alte Frage nach dem Selbstverschulden. Hilflos wirkt die öffentliche Hand gegenüber dem Entscheid, ob eine Selbstschuld durch im Einzelfall sehr einschneidende Massnahmen geahndet werden darf. Die Widersprüche erscheinen teilweise eklatant.

Ich erinnere mich an das Kleingedruckte früherer Krankenkassenverträge, welche Pflichtleistungen in speziellen Situationen ausschlossen. Etwa das Fahren schwerer Zweiradfahrzeuge galt als «Wagnis», welches separat zu versichern war. Leistungsausschluss bewirkten etwa «Beteiligung an Raufereien», «Herausforderung zum Duell», Selbstmordversuche, Unfälle im unzurechnungsfähigen Zustand oder beim Begehen von Straftaten – um nur ein paar Beispiele zu nennen, die mir aus meiner ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Studentenzeit noch geläufig geblieben sind.

Und heute? Auch wer durch Rauchen seine Gesundheit über Jahrzehnte wissentlich und mutwillig geschädigt hat, behält Anrecht auf die Leistungen der Krankenkasse. Es ist den Versicherungen ausdrücklich untersagt, in Verträgen beispielsweise den BMI zu limitieren («Diskriminierung der Dicken!») oder die Leistungen für Schäden nach Alkohol- und Drogenmissbrauch explizit auszuschliessen. Mit anderen Worten: Die Gesundheitsbewussten werden durch den Gesetzgeber zu negativer Solidarität gezwungen.

Leider ist das kein Einzelfall: Vor Jahrzehnten las man in Heiratsinseraten oft fast als positiven Titel «unsch.gesch» (unschuldig geschieden). Seither ist das «Verschulden» bei Ehescheidungen vom Gesetzgeber kurzerhand abgeschafft worden, ganz unabhängig davon, ob die Lebensgemeinschaft von beiden Eheleuten gemeinsam oder überwiegend nur von einem der Partner zerstört worden ist.

Geblieben ist aber der Begriff einer «selbst verschuldeten Arbeitslosigkeit». Ein psychologisch unerträglicher Zustand am Arbeitsplatz ist im Gegensatz zur gleichen Situation in der Ehe mindestens für den schwächeren Sozialpartner kein Rechtfertigungsgrund, straflos auseinanderzugehen. Wie gross ist endlich das «Verschulden» bei einem unbedachten Klick auf dem PC, vielleicht gar nicht von mir selbst, wenn für entscheidende finanzielle und soziale Weichenstellungen oft nicht einmal mehr eine eigenhändige Unterschrift verlangt wird?

Im Märchenland und in ausführlichen Zeitungsberichten über sexuelles Fehlverhalten von Geistlichen, Regisseuren und Sporttrainern treffen Engel auf Teufel. Im wahren Leben begegnen sich aber meist Menschen in unterschiedlichen Grautönen, für welche unser Justizsystem heillos überfordert erscheint.

Jürg Röthlisberger, Cham