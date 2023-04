Promotion League Chams Serie gerissen – die Tore gegen den FC Rapperswil im Video Anlässlich des 26. Spieltages der Promotion League musste Cham, trainiert von Roland Schwegler, in der Rosenstadt bei Rapperswil-Jona eine bittere 0:2-Niederlage einstecken. Ärgerlich, denn die Platzherren waren nicht besser, einfach effizienter.

Die Tore und alle Höhepunkte: FC Rapperswil-Jona FCRJ 2 0 SC Cham SC Cham 0 0 Beendet 19:30

«Genauigkeit fehlte heute»

Cham war auf dem Papier der klare Favorit. Vor dem Duell mit Rapperswil-Jona betrug die Differenz beachtliche 10 Punkte. Und die Ennetseer, beflügelt waren sie durch den jüngsten 3:1-Sieg über den Leader FC Luzern II und einer beeindruckenden Serie von sieben Spielen ohne Niederlage, spielten bei den Ostschweizern, die vom früheren Profi David Sesa trainiert werden, dann auch keck auf. Sie kamen zu Beginn der Partie zur einen oder anderen Offensivaktion. Doch die ganz zwingenden und gefährlichen Torszenen fehlten.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste nicht in die Gänge und zeigten nicht das gewohnte Spiel, wie erhofft. Das Skore eröffnete dann die Ostschweizer nach gut einer Stunde durch den zuvor eingewechselten Bahadir Yesilcayir. Cham, welches um den Ausgleich bemüht war, kassierte in der Schlussphase noch das 2:0 (83. Dimitri Volkart). Nach sieben Partien in Folge ohne Niederlage wurden die Chamer wieder einmal mit einer Niederlage konfrontiert.

Chams Sportchef Marcel Werder: «Die Genauigkeit fehlte heute, auch die Energie der letzten Spiele war nicht da. Doch nach dieser langen Serie der Ungeschlagenheit ist das auch menschlicher Natur, wieder mal zu verlieren."

Rapperswil-Jona – Cham 2:0 (0:0) Grünfeld. – 400 Zuschauer. - Tore: 59. Yesilcayir 1:0. 83. Volkart 2:0. - Rapperswil: Yanz; Fernandez, Cinquini, Lovisa (88. Stettler); Alshikh; Saliji (89. Flühmann), Riberio (74. Djorkaeff); Konan, Suter (46. Yesilcayir), Nivokazi (46. Volkart). - Cham: Bonorand; Tschopp, Niederhauser, Fäh; Petignat, Molliqai (75. Lujic), Loosli, Zimmermann (76. Balaj); Siegrist (67. Solimando), Wiskemann, Pasquarelli (59. Costa).

