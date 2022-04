Provokante Frage Würde Cham den Wakkerpreis heute noch gewinnen? Im Jahr 1991 wurde die Gemeinde als bisher einzige im Kanton Zug mit der Auszeichnung des Schweizer Heimatschutzes bedacht. Kürzlich sprachen Fachleute über die aktuelle Situation.

Brigitte Moser (rechts, Präsidentin der Wakkerpreis-Kommission) erzählt, während der ehemalige Chamer Bauvorsteher Dolfi Durrer, der aktuelle Bauchef Rolf Ineichen, die Moderatorin Zoe Gwerder und Felix Koch vom Zuger Heimatschutz (von links) zuhören. Bild: Matthias Jurt (Cham, 7. April 2022)

Der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier (1887–1965) sagte einmal treffend: «Raum und Licht und Ordnung. Das sind Dinge, die man genauso braucht wie Brot oder einen Platz zum Schlafen.» Das Raumangebot ist begrenzt – der Boden unterliegt diversen Nutzungsinteressen, deren Koordination Aufgabe der Raumplanung ist.

Herausfordernd ist auch der Schutz von Baudenkmälern. Cham hat diesen stets gepflegt und ist im Jahr 1991 als bisher einzige Zuger Gemeinde vom Schweizer Heimatschutz mit dem renommierten Wakkerpreis belohnt worden. Zum 50-Jahr-Jubiläum des Preises hierzulande hat am Donnerstagabend der Zuger Heimatschutz die Frage aufgegriffen, ob Cham heute immer noch ein Siegesanwärter wäre.

Preiskriterien im Wandel der Zeit

Zunächst zeigte die Präsidentin der Kommission Wakkerpreis des Schweizer Heimatsschutzes Brigitte Moser die Geschichte des Preises auf: «Seit 1972 zeichnet unser Verein alljährlich eine politische Gemeinde für beispielhaften Ortschutz aus. Über die Jahre hinweg haben sich die Auswahlkriterien stets verändert.» In den 1970er-Jahren seien im Zuge des Baubooms der Nachkriegszeit Gemeinden prämiert worden, die ihre Ortsbilder vorbildhaft erhalten haben, erklärt Moser.

Seit den 1990er-Jahren stehe die Innovation mit neuen planerischen Ansätzen im Fokus. «Die Industrieanlagen des 19. Jahrhunderts sind im Chamer Ortsbild noch immer präsent – die Gemeinde hat deren Wert stets kultiviert. Im Jahr 1991 traf Cham mit vorbildlichem Landschaftsschutz und Freiraumplanung den Nerv der Wakker-Kommission.» Alexa Bodammer hat als Projektleiterin an der Hochschule Luzern die Frage untersucht, was gute Bedingungen für hohe Baukultur seien: «Der Wakkerpreis zeigt das vielschichtige Verständnis davon auf. Innovation und Nachhaltigkeit sind nur zwei von vielen heutigen Qualitätsvorstellungen», führt sie aus.

Andere Voraussetzungen als vor 30 Jahren

Die Moderatorin Zoe Gwerder (CH Media, auch Herausgeberin dieser Zeitung) lud im Anschluss an den Vortrag vier Gäste zum Podiumsgespräch nach vorne. Der Gewinn des Wakkerpreises fiel in die Amtszeit des damaligen Bauvorstehers Dolfi Durrer. Das Cham von damals sei nicht so anders gewesen, sinnierte Durrer:

«Alles war noch etwas überschaubarer. Unsere Bauabteilung war damals ein vierköpfiges Team, das kompetente Ortsplanung betrieb.»

Der heutige Bauvorsteher Rolf Ineichen hob hervor, dass vor über 30 Jahren formulierte Leitsätze umgesetzt werden konnten: «Das Busnetz wurde massiv vergrössert, Grünzonen konnten erweitert werden und viele Spielplätze sind entstanden – das Bevölkerungswachstum ist mit rund 200 Zugezogenen pro Jahr höher als damals prognostiziert.»

Felix Koch vom Zuger Heimatschutz lobte die Freizonenplanung: «Pärke wurden nicht nur bewahrt, sondern klug aufgewertet.» Die für 2027 geplante Umfahrung Cham–Hünenberg müsse genutzt werden, um das Chamer Zentrum zu entlasten und attraktiver zu machen. Ineichen entgegnete, dass der Kredit für die Aufwertung des Zentrums gesprochen und auch eine Tempo-30-Zone in Planung sei: «Es geht rasant vorwärts.» Koch und Moser wünschten sich, dass in Zukunft mehr Fachvertretende in die Kommissionen aufgenommen würden.

Der Preis würde wohl nicht aberkannt

Schliesslich wurde Brigitte Moser gefragt, ob Cham auch heute noch den Wakkerpreis gewinnen würde. Sie meinte pragmatisch:

«Schwierig zu beantworten. Die Voraussetzungen für die Preisvergabe haben sich geändert – demografische sowie Klima-Faktoren berücksichtigen wir stark.»

Felix Gysi, Präsident des Zuger Heimatschutzes, bemerkte mit einer grossen Prise Humor, dass die Frage eigentlich lauten müsste, ob Cham der Preis nachträglich abzuerkennen sei. Gänzlich unironisch musste man nach diesen Gesprächen zum Schluss gelangen: Nein, denn Cham machte 1991 vieles richtig und tut dies heute.