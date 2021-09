Publikation Neuer Redaktor für das Zuger Jahrbuch «Tugium» Die Direktion für Bildung und Kultur hat Dr. Daniel Schläppi zum neuen Redaktor für das Jahrbuch «Tugium» gewählt. Er folgt auf Beat Dittli, der in Pension geht.

Daniel Schläppi. Bild: PD

Das wissenschaftliche Jahrbuch «Tugium» erhält mit Dr. Daniel Schläppi per 1. Januar 2022 einen neuen Redaktor. Der 53-jährige freischaffende Historiker verfügt über langjährige redaktionelle Erfahrung im Forschungsbetrieb, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Aktuell ist er Senior Scientist am Historischen Institut der Universität Bern und arbeitet am SNF-SPARK-Projekt «Der Commons-Staat. Der Einfluss von Korporationen auf Staatsbildungsprozesse anhand von Schweizer Beispielen».

Daniel Schläppi hat auch mehrfach zu Zuger Themen geforscht und publiziert. Er ist zudem ein international renommierter Kontrabassist und betreibt sein eigenes Plattenlabel. Er folgt auf Beat Dittli, der in Pension geht.

Beat Dittli. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug,

20. Oktober 2020)

Dr. Beat Dittli war seit 1994 Redaktor des Jahrbuchs «Tugium». Der Germanist hat die letzten 27 Ausgaben des «Tugium» mit seinem hohen sprachlichen und historischen Qualitätsbewusstsein stark mitgeprägt. Unter seiner Leitung hat das historische Jahrbuch zudem ein neues Erscheinungsbild erhalten und wurde auf e-Periodica verfügbar gemacht. Für sein langjähriges und wertvolles Engagement gebühre ihm grosser Dank. (haz)