Leserbrief Pumpspeichersee? Sicher nicht Zu einer kürzlich erfolgten Kantonsratsdebatte

Der Baarer Mitte-Kantonsrat Pirmin Andermatt will den Ägerisee zu einem Pumpspeichersee umfunktionieren. Dazu soll ein Pumpspeicherkraftwerk zwischen dem Zugersee und dem Ägerisee realisiert werden. Dies fordert er in einem Postulat. Die Ägerer Kantonsräte der anderen Parteien erklärten ihren Fraktionen, dass dies für das Ägerital ein untragbares Projekt wäre. Bereits bei der Abstimmung, ob das Postulat zur Beantwortung an den Regierungsrat überwiesen werden soll, sprach sich dann eine klare Mehrheit des Kantonsrates mit 40 zu 26 Stimmen dagegen aus. Nicht dagegen stimmten im Wesentlichen die Mitte-Politikerinnen und Mitte-Politiker, überraschenderweise auch jene aus dem Ägerital. Da für eine Nicht-Überweisung ein Zwei-Drittel-Nein erforderlich ist, muss nun die Regierung dies trotzdem prüfen.

Bereits in den 1990er-Jahren wurde eine solche Verbindung zwischen den beiden Seen zur Stromerzeugung detailliert geprüft. Neben vielen anderen Gründen wurde die Idee aufgrund der unterschiedlichen Wasserqualitäten begraben. Der Mitte-Politiker will nun gemäss seinem Vorstoss das Zugersee-Wasser mit zu hohem Phosphorgehalt hochpumpen und anschliessenden das saubere Ägerisee-Wasser runterlassen, um die Wasserqualität des Zugersees zu verbessern.

Dass wir in Ägeri einen Teil unseres Trinkwassers aus dem See beziehen, scheint nicht zu interessieren. Pegelstandschwankungen von mehreren Metern wären zu erwarten, was wir nicht goutierten. Ich empfehle zu unterschiedlichen Jahreszeiten den Lungernsee anzusehen. Kein Wunder also müssen wir Kantonsräte aus dem Ägerital Gegensteuer geben.

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Oberägeri