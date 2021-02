Leserbrief Qualitätsabbau als eine Folge Längere Ladenöffnungszeiten, Abstimmung vom 7. März

Nach dem Lockdown wird das eine oder andere Geschäft vielleicht gar nicht mehr öffnen. Eine Stunde längere Öffnungszeiten helfen diesen Geschäften nicht. Die Kosten für längere Öffnungszeiten kann der Fachhandel nicht einspielen. Was bleibt, ist das Anpassen der Arbeitseinsätze der bestehenden Mitarbeiter und damit ein Qualitätsabbau. Längere Öffnungszeiten sind für die Mitarbeiter im Detail- oder Fachhandel ein grosser Einschnitt in der Lebensqualität. Eine Stunde länger bedeutet jeden Abend bis 20 Uhr und Samstag bis 18 Uhr. Das Teilnehmen am Familien- oder Vereinsleben wird massiv erschwert. Gerade für einen attraktiven Geschäftsmix braucht es motivierte und gutausgebildete Mitarbeiter. Den Fünfer und das Weggli kriegen wir nicht. Die Qualität in den Geschäften wird leiden.

Claudia Hauser, Oberägeri