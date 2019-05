Quartiertreffpunkt in der Zuger Riedmatt wird neu belebt Die «Quartierbox» wird am Samstag, 11. Mai, am neuen Standort beim Spielplatz Riedmatt mit einem kleinen Fest wieder eröffnet. Sie befindet sich neu unmittelbar neben der Freizeitbetreuung.

Die Quartierbox Riedmatt beim neuen Standort. (Bild: PD)

(zim/pd) «Die ‹Quartierbox» ist eine Bereicherung für das Riedmatt-Quartier, welches mehr als 3000 Einwohner hat, aber wenig öffentlich nutzbare Infrastruktur», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Zug. Der beliebte Treffpunkt sei als einfacher Holzpavillon mit einer kleinen Teeküche konzipiert. Mit wenigen Handgriffen entstehe so ein einfaches Café im Freien. Die idyllische Lage neben der alten Lorze, weit weg von Strassenlärm und Hektik, die bordeauxroten Sonnenschirme und die mit Blumen dekorierten Tische würden die Gästen kurzweilig in Ferienstimmung versetzen.

Nachdem die Besucherzahlen am bisherigen Standort ab dem Herbst 2017 wegen der Bauarbeiten rund um das Schulhaus stark rückläufig gewesen seien, habe die Abteilung «Kind Jugend Familie» der Stadt Zug nach einem neuen, attraktiveren Standort Ausschau gehalten und sei dabei fündig geworden: Seit November 2018 befindet sich die neue «Quartierbox» beim Spielplatz Riedmatt, direkt neben der Freizeitbetreuung. Mit der Box sind laut Medienmitteilung auch die Mobile Spielanimation sowie der Kaffeetreff-Riedmatt umgezogen.

Spielerische Unterhaltung für Kinder

Die Mobile Spielanimation wird vom Verein «Spieltraum Luzern» geleitet und empfängt in den Sommermonaten, jeweils am Mittwochnachmittag (ausser Schulferien), die Kinder zu gemeinsamen Spielen. Zwei Leiterinnen oder Leiter unterhalten die Kinder mit spannenden Spielsachen und Anregungen.

Der Kaffeetreff ist eine private Initiative zur Belebung des Quartiers Riedmatt – in Zusammenarbeit mit der Stadt Zug – und wird von sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Das Team empfängt seine Gäste jeweils am Dienstag- und Donnerstagnachmittag. Weitere Öffnungen würden spontan und je nach Wetterlage erfolgen. Der Treff ist nach Angaben der Stadt nicht gewinnorientiert. Erträge würden regionalen, gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung gestellt. Aus Anlass der Neueröffnung spendet der Kaffeetreff-Riedmatt dem Verein «Zuger helfen Zugern» 1000 Franken.

«Mitten im Quartier gibt es nun einen Ort, wo man die Nachbarn kennen lernen kann, neue Kontakte knüpft, oder einfach auf einen Schwatz vorbeikommt», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Eltern könnten hier einen Kaffee oder Softdrink trinken und gleichzeitig ihre Kinder auf dem Spielplatz beaufsichtigen. Und nicht zuletzt fänden es auch die Kinder toll, weil es dort feine Glacés gibt.

Die Erfahrungen in den letzten Monaten hätten gezeigt, dass die Angebote von der Bevölkerung sehr geschätzt würden. Die Freude sei gross, dass es im Riedmatt-Quartier nun eine kleine, gemütliche Verpflegungsmöglichkeit gebe.