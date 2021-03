Quiz Raten Sie mal! Wo befinden sich die wahren Mittelpunkte der Stadt Zug und aller weiteren Zuger Gemeinden? Gern wird behauptet, eine Firma oder eine Veranstaltung würden sich mitten in einem Ort befinden beziehungsweise abspielen. Wir nehmen das zum Anlass, die geografischen Zentren im Kanton Zug aufzuzeigen.

Mit Mittelpunkten ist das so eine Sache. Es gibt Leute, die sich gern in den Mittelpunkt stellen, da sie sich nämlich als solchen sehen. Und es gibt Leute, die die Menschen sogar als Mittelpunkt der Schöpfung sehen, um den sich alles andere dreht. Aber so, wie sich die Sonne nicht um die Erde dreht – und jene deshalb nicht, wie einst angenommen, den Mittelpunkt des Sonnensystems oder gar des Universums bildet –, so drehen sich weder alle noch alles um einen noch um alle Menschen. Zugegeben: Es ist kompliziert.

Noch komplexer verhält es sich bei Ortschaften. Denn hier gibt es gefühlte und geografische Mittelpunkte. Während es bei Letzteren keine zwei Meinungen geben kann, liegen die gefühlten Mittelpunkte in der Wahrnehmung des Betrachters. So frohlockte vor kurzem beispielsweise ein Vertreter der Firma V-Zug in unserer Zeitung, dass es gelungen sei, mit der SHL Medical ein Unternehmen zu finden, das auf dem V-Zug-Areal und damit «mitten in der Stadt Zug» produzieren werde.

Die «Metalli» lag immerhin im gefühlten Zentrum

Es mutet abenteuerlich an, diesen Standort an der Grenze zu Baar als Zugs Mittelpunkt zu sehen. Eine nicht repräsentative Umfrage unter zufällig ausgewählten Personen aus mehreren Zuger Gemeinden ergibt, dass jener beim Bahnhof verortet wird. Ganz in der Nähe wurde – lustigerweise von einer Vorgängerfirma der V-Zug – tatsächlich mal im grossen Stil produziert. Doch die Metallwarenfabrik ist seit Anfang der 1980er-Jahre Geschichte.

Aber wer will den Machern der V-Zug schon verübeln, dass sie ihre Firma als Mittelpunkt betrachten – der Stadt und vielleicht sogar des Sonnensystems? Falsch liegen können sie damit nicht, handelt es sich hierbei doch um einen gefühlten Mittelpunkt.

Gemeindemitte liegt an der Artherstrasse

Der geografische Mittelpunkt der Gemeinde Zug liegt indes ganz woanders: südlich des Salesianums, auf dem Gelände des «Biohofs».

Im Grünen: Hier befindet sich der geografische Mittelpunkt der Stadt Zug.



Bild: Matthias Jurt (19. März 2021)

Nicht sehr weit entfernt befindet sich auch der Mittelpunkt des Kantons Zug. Das zeigen die Erhebungen des kantonalen Amts für Raum und Verkehr, die es unserer Zeitung dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Auf dem Feld bei diesem Hof steht man im Zentrum des Kantons Zug. Wo das ist, erfahren Sie im Quiz.

Bild: Matthias Jurt (20. März 2021)

Wo genau sich der Mittelpunkt des Kantons und aller Zuger Gemeinden befindet, können Sie in unserem Quiz herausfinden – Bonusfrage inklusive.