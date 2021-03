Radsport Im Ägerital soll Anfang Oktober ein abenteuerliches Velorennen stattfinden Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr soll der Event «Grinduro» vom 1. bis zum 3. Oktober im Ägerital stattfinden. Laut Mitteilung der Veranstalter ist der Anlass mehr als nur ein Radrennen, sondern ein grosses Fest mit Open-Air und Strandparty.

Im Zentrum steht das Erlebnis auf der gemeinsamen Ausfahrt in der Natur. Bild: PD

(rh) «Grinduro» kombiniert laut Mitteilung der Veranstalter «die besten Elemente aus den beiden Radsportdisziplinen Gravel auf Schotterstrassen und Enduro-Mountainbike-Rennen». Im Zentrum stehen das Erlebnis auf der gemeinsamen Ausfahrt inmitten der Natur, unvergessliche Stunden am Lagerfeuer und die gute Stimmung während den Live-Konzerten am See. «Die Schweizer Erstaustragung des Eventformats ist gleichzeitig die erste und einzige Austragung auf dem europäischen Festland», schreiben die Veranstalter.

Stattfinden soll die Schweizer Premiere vom 1. bis zum 3. Oktober im Ägerital. Das Tal biete das perfekte Gelände, heisst es in der Mitteilung. Das Zielgelände befindet sich im Strandbad Lido in Unterägeri. «Das Bier nach der Tour oder auch die Open-Air-Konzerte geniesst man so mit Seesicht.»

Das Hauptrennen findet am Samstag statt

Das Rennprogramm wurde nach dem Motto «Jeder Tag auf dem Sattel ist ein guter Tag» gestaltet. Als Warm-up in das Wochenende findet am Freitag ein Fun-Prolog statt. Das Hauptrennen folgt am Samstag entweder in Form der grossen Grinduro- oder der kleineren Grindurito-Runde. Erstere erstreckt sich über ungefähr 90 Kilometer und schlägt mit 2000 Höhenmetern zu Buche.

Auf insgesamt vier Streckenabschnitten von je 10 bis 15 Minuten gilt Rennmodus – denn nur dort wird die Zeit gemessen. Den Rest der Tour können die Teilnehmer ohne Zeitdruck geniessen. Die kürzere der beiden Touren ist über die Hälfte der Distanz und ohne Zeitmessung für all jene, die es etwas gemütlicher mögen. Am Sonntag geht es dann auf eine gemeinsame Panorama-Ausfahrt.

Über Grinduro Grinduro wurde 2015 von Giro Sport Design gegründet und ist laut Mitteilung der Veranstalter «ein einzigartiges Radsportereignis, das Schotterstrassen- und Mountainbike-Enduro-Rennen auf einem Rundkurs kombiniert», bei dem das Endresultat aufgrund der addierten Zeiten aus vier kurzen, zeitgemessenen Segmenten (jeweils etwa 10 bis 15 Minuten) berechnet wird und nicht über die gesamte Strecke. Vor, während und nach dem Rennen ist Grinduro ein Radsportfestival, mit Essen, einer Expo und handgemachten Fahrrädern, Live-Musik und Camping.

Die Startplätze sind ab dem 12. März auf www.grinduro.com/switzerland-de erhältlich. Aufgrund der zu erwartenden Covid-19-Einschränkungen ist die Teilnehmerzahl limitiert. Die Rider-Packages kosten 250 Franken und beinhalten Rennservice, Tourenverpflegung auf der Strecke, Zeltplatz mit Frühstück, Mittag- und Abendessen am Samstag. Alle Attraktionen im Event-Village sind im Preis inbegriffen. Dazu können Upgrades für Camper-Vans oder ein Hotelzimmer gebucht werden.

Auch Begleiter-Packages für Erwachsene und Kinder stehen im Angebot. Teilnehmen darf man in Begleitung Erwachsener bereits ab 13 Jahren, Begleitpersonen im Village dürfen auch jünger sein. Der Grinduro-Klassiker unter den Fahrrädern ist das Gravel-Bike, die Teilnahme ist aber auch mit dem Mountainbike möglich. Strassenrennräder werden aufgrund des eher rauen, alpinen Terrains nicht empfohlen.