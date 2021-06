Radsport Walchwilerin wird U19-Schweizermeisterin Die 17-jährige Fiona Zimmermann hat in Knutwil den Meistertitel im Strassenrennen geholt.

Grund zum Jubeln: Fiona Zimmermann mit den nächstplatzierten Anaëlle Gaillard und Joline Winterberger. Bild: PD

(fae) Erfolgswelle für Fiona Zimmermann aus Walchwil: Nachdem die 17-jährige Radsportlerin vom RMV Cham-Hagendorn in der Waadt den Schweizer Meistertitel der U19-Juniorinnen im Zeitfahren geholt hatte, ist sie am Sonntag in Knutwil auch Schweizermeisterin in der Kategorie Strassenrennen geworden. Die zurückgelegte Strecke betrug 72 Kilometer.

Der offizielle Titel berechtigt sie nun, bei künftigen Strassenrennen das Schweizermeister-Trikot zu tragen. Fiona Zimmermanns nächstes Ziel ist die Teilnahme an den Europa- respektive Weltmeisterschaften, wie sie sagt.