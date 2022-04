Vereine&Verbände Raiffeisenbank Cham-Steinhausen unterstützt die Organisation Team-Werk mit 20’000 Franken Die Begünstigten bietet Gastfamilienplätze für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen an.

Erich Hänni, Verwaltungsratspräsident RB Cham-Steinhausen (links) und André Koller, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Cham-Steinhausen (rechts), übergeben den Check über 20’000 Franken an Balthasar Tschäppeler, Geschäftsleiter Team-Werk. Bild: PD

Die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen lässt traditionell Institutionen und Organisationen an ihrem Erfolg teilhaben, die auf Unterstützung angewiesen sind. In diesem Jahr lässt sie der selbsttragenden, nicht gewinnorientierten Organisation Team-Werk in Cham 20'000 Franken zukommen. Team-Werk Sozialpädagogik ist ein Unternehmen, das Gastfamilienplätze für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen anbietet. Begleitete Platzierungen in Pflege- und Gastfamilien sind ein wichtiger Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe und bilden eine wertvolle Ergänzung zu den verschiedenen Heimangeboten.