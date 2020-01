Raiffeisenbank Cham: Der Neubau wird eröffnet Am Samstag, 25. Januar, lädt die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen die Bevölkerung zur Besichtigung des Neubaus an der Sinserstrasse 1 in Cham ein.

75 Jahre nach ihrer Gründung kann die Raiffeisenbank in Cham nicht nur ihr Jubiläum feiern, sondern eröffnet gleichzeitig ihr neues Bankgebäude am Bärenchreisel an der Sinserstrasse 1. Am Eröffnungsfest am kommenden Samstag können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des neuen Beratungszentrums werfen. Von 10 bis 16 Uhr führen Mitarbeitende der Raiffeisenbank durch den Neubau und stellen das neue Beratungskonzept der Bank vor.

Musikalische Unterhaltung durch das Swiss Made Pocket Orchestra und ein Clown, der Kinderaugen zum Strahlen bringt, bilden den bunten Rahmen des Eröffnungsfests. In der beheizten Festhütte kann man sich jederzeit aufwärmen. Für Verpflegung am Eröffnungsfest ist auch gesorgt. Entdeckungstour-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer erhalten gegen Abgabe eines Essensbons ihr Zmittag sogar kostenlos.

Jubiläumsfestival im Sommer

Weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr der Raiffeisenbank Cham-Steinhausen sind das grosse Jubiläumsfestival im Hirsgarten am 20./21. Juni und verschiedene Vorteilsangebote mit grosszügigen Rabatten. Weitere Informationen: rb75.ch Medienkontakt: André