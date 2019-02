Zuger Sportnacht: Raphael Diaz verdient diesen Titel Der EVZ-Captain wird an der 6. Zuger Sportnacht als «Zuger Sportler 2018» ausgezeichnet. Schwester Daniela Diaz vertritt ihren Bruder, der in Ambri im Einsatz stand. Martin Mühlebach

Beat Friedli interviewt Ruderin Patricia Merz. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Beat Friedli vom Sportamt des Kanton Zug übergibt den Prix-Panathlon an Angi Etterli für ihren langjährigen Einsatz beim Ropeskipping. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Beat Friedli interviewt Fechterin Manon Emmenegger (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Raphael Diaz ist der Zuger Sportler des Jahres. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Manuela Diaz empfängt den Scheck von Hans Durrer für ihren Bruder Raphael, der beim EVZ im Einsatz steht. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Martin Pfister (Regierungsrat), Manuela Diaz und Beat Friedli (Sportamt Zug). (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Beat Friedli interviewt Skifahrer Matthias Iten (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Das Künstler Duo Showteil (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) Das Künstler Duo Showteil (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 01. Februar 2019)) 9 Bilder Zuger Sportnacht 2019

Der Kanton Zug verfügt über eine grosse Anzahl herausragender Sportlerinnen und Sportler. So überrascht es nicht, dass der kantonalen Sportkommission rund 30 Bewerbungen zur Wahl zum «Zuger Sportler 2018» zugesandt wurden. Letztlich wurden neun Einzelsportler und das Curling-Team Hess selektioniert.

Zusammen mit 180 Sportlerinnen und Sportlern, Verwandten und Bekannten und Gästen aus dem Sport und der Politik genossen sie am Freitag im Casino Zug eine grossartige Zuger Sportnacht. Fantastische Bilder der Kolinstadt flimmerten über die Grossleinwand, ehe die Stadträtin Vroni Straub die Grüsse ihrer Amtskollegen überbrachte. Sie bezeichnete das von der Stadt Zug in den Sport investierte Geld als «eine gute Investition». Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister, Vorsteher der Sport- und Gesundheitsdirektion, betonte: «Sport macht glücklich, darum ist Sport gesund.» In Anwesenheit der Schwingerkönige Harry Knüsel und Matthias Glarner bemerkte Pfister: «In der Schweiz gibt es eine versteckte Monarchie – die Monarchie der Schwingerkönige. Wir freuen uns, dass zwei von ihnen heute Abend hier anwesend sind.»

Beat Friedli vom Sportamt des Kantons Zug, der gekonnt durchs Programm führte, bat die beiden Schwinger auf die Bühne. Im Hinblick auf das Eidgenössische Schwingfest, das im Sommer in Zug stattfinden wird, wollte Friedli wissen, ob ein Innerschweizer Schwinger reüssieren könnte. Harry Knüsel meinte: «Es wäre wichtig und an der Zeit.» Matthias Glarner konterte: «Ich möchte einen Innerschweizer König verhindern.»

Der Zuger Comedien Michael Elsener überraschte in einer Videoeinspielung mit fünf witzigen Regeln aus einem von ihm verfassten Schwingfest-Knigge. Claudia Kienzler und Christoph Spielmann, die den Event als Duo «Hitschtschitsch» mit poesievollen musikalischen und akrobatischen Einlagen bereicherten, leiteten die Wahl zum Gewinn des Prix Panathlon ein (siehe Box).

«Ein würdiger Preisträger»

Die Zuger Sportnacht 2018 näherte sich ihrem Höhepunkt, als Beat Friedli alle Nominierten und ihre Stellvertreter auf die Bühne holte, und sie – jeweils zu zweit – über ihren Sport befragte. Kurz danach stand fest: «Der Zuger Sportler 2018 heisst Raphael Diaz.»

Der Eishockey-Star und Captain des EVZ sowie der Schweizer Nationalmannschaft, der wegen des gleichzeitig stattfindenden Auswärtsspiels in Ambri nicht anwesend sein konnte, wurde von seiner Schwester Daniela Diaz vertreten. Sie nahm die Blumen von Martin Pfister, den Check von Hans Durrer und die von Urs Bischof geschaffene Skulptur entgegen. Raphael Diaz bedankte sich in einer Videoeinspielung für die ehrenvolle Wahl und betonte: «Die Skulptur wird einen schönen Platz in meinem Zuhause bekommen, und das Preisgeld werde ich meiner eigenen Golftrophy spenden.» Urs Bischof beschied: «Raphael Diaz ist ein würdiger Preisträger. Als Gründungsmitglied des Kristallclubs und als Sportfan im Allgemeinen und des EVZ im Besonderen bin ich glücklich, dass Raphi der von mir geschaffenen Skulptur einen schönen Platz in seinem Zuhause zukommen lässt.» Raphael Diaz sei ein sympathischer Werbeträger für den Kanton Zug. Der ehemalige, erfolgreiche Profi der Montréal Canadiens habe Zug in Übersee Ruhm und Ehre bereitet und als besonnener Captain des EVZ verschaffe er seinem Ausbildungsclub und jetzigen Arbeitgebers einen guten Namen in der Schweizer Eishockeyszene.