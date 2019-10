Raubüberfall am Chamer Bahnhof – Täter nach Flucht gefasst Nachdem ein Mann am Bahnhof Cham ausgeraubt worden ist, konnte der mutmassliche Täter kurz darauf angehalten und festgenommen werden.

(ems) Am Dienstagvormittag kurz vor 11.20 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass soeben ein 58-jähriger Passant beim Bahnhof Cham ausgeraubt worden sei. Die ausgerückten Einsatzkräfte haben sofort die Fahndung nach dem Täter aufgenommen, welcher in Richtung Rotkreuz geflüchtet war, schreibt die Medienstelle der Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung.

Nach wenigen Minuten Verfolgung konnten die Polizisten einen 25-jährigen Mann mit der passenden Personenbeschreibung auf Höhe Zythus anhalten. Nach der Personenkontrolle überführten die Beamten den Täter auf den Hauptposten. Das gestohlene Portemonnaie hatte der Täter laut Mitteilung auf der Flucht weggeworfen. Es konnte aber später an der Alpenstrasse in Cham gefunden werden. Der 25-jährige Türke muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.