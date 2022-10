Streethockey Die Oberwil Rebells gelten beim ersten Einsatz im Cup als klarer Favorit Das Zuger Streethockey-Team trifft am Sonntag auswärts auf den Erstligisten SHC Aegerten-Brügg.

Sie können am Sonntag hoffentlich auch wieder jubeln: Die Spieler der Oberwil Rebells. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Das NLA-Team der Oberwil Rebells spielt am Sonntag erstmals in der laufenden Saison im Cup. Gastgeber der Begegnung ist der Erstligist SHC Aegerten-Brügg (Spielbeginn in Aegerten um 14.30 Uhr). Die Rollen sind verteilt, die Rebells gelten als klarer Favorit. Der Cupsieg ist jedoch einmal mehr ein Ziel der Zuger.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Dabei gilt es auch, den ersten Gegner nicht zu unterschätzen. Dieser hat fünf der besten zehn Skorer der 1. Liga in seinen Reihen. Um eine Blamage ­abzuwenden, müssen die Rebells die Aufgabe von Anfang an konzentriert und konsequent angehen.

Auch die zweite Mannschaft der Rebells (NLB) tritt am Sonntag zum ersten Cupmatch an. Sie spielt ab 14 Uhr im Wallis gegen die zweite Mannschaft des SHC Diabla aus der 2. Liga. (mam)