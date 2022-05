Rechenschaftsbericht 2021 Fast 50 Prozent aller Rechtsfälle im Kanton Zug enden auf der untersten Justizstufe Der Obergerichtspräsident Felix Ulrich legt seinen letzten Rechenschaftsbericht vor. Einmal mehr verhageln umfangreiche Wirtschaftsfälle der Zuger Justiz eine passable Bilanz. Die Staatsanwaltschaft erledigte 9488 Verfahren mit einem Strafbefehl.

Das Zuger Obergericht befindet sich im alten Zeughaus an der Kirchenstrasse in Zug. Bild: Stefan Kaiser (16. April 2021)

Die Veröffentlichung des Jahresberichts ist bei einigen kantonalen Institutionen gerade mal einen Mausklick wert, dann ist der Rechenschaftsbericht des 2021 für die Öffentlichkeit einsehbar. Nur weiss keiner, wann dies geschieht. Dabei dürfte schon die Vereinigung des umfangreichen Zahlenmaterials für eine Herausforderung gewesen sein.

Die Bilanz der verschiedenen Zuger Justizorgane für das vergangene Jahr über den gleichen Leisten zu schlagen, ist aber auch kein gangbarer Weg. Was jedoch zu sagen ist: Wenn es beim Strafgericht klemmt, dann bekommt dies mit allergrösster Wahrscheinlichkeit das Obergericht früher oder später zu spüren.

Obergerichtspräsident Felix Ulrich wechselt ans Bundesgericht. Bild: Stefan Kaiser

Hier setzt der berichterstattende Obergerichtspräsident Felix Ulrich bei seiner Dernière ein. Ulrich wechselt ins Bundesgericht nach Lausanne. Den nächsten Bericht fürs 2022 darf dann sein Nachfolger Marc Siegwart verantworten.

Im vergangenen Jahr sind gemäss dem Rechenschaftsbericht des Obergerichts für das Jahr 2021 weniger Fälle aus der Wirtschaftsabteilung der Zuger Staatsanwaltschaft beim Strafgericht eingegangen. 2019 gingen von dieser Stelle beim Zuger Strafgericht noch 18 Anklagen ein. Im Vorjahr waren es dann noch deren sieben.

Jedoch stauten sich die Fälle nun beim Zuger Strafgericht. 82 Fälle konnten im Vorjahr nicht erledigt werden. Es sei der tiefste Wert seit 2010, stellt Ulrich trocken fest. Die im Rechenschaftsbericht des Jahres 2020 geäusserte Hoffnung, dass auf dieser Gerichtsstufe der Pendenzenberg nachhaltig abgebaut werden könne, habe sich «leider noch nicht erfüllt».

Ein Pendenzenberg bleibt wohl noch länger erhalten

Der Obergerichtspräsident fügt dann in seiner Kommentierung dazu noch an: «Zusammenhängen dürfte diese Momentaufnahme letztlich auch mit der Coronavirus-Pandemie, zwei partiellen Arbeitsausfällen sowie der Kündigung eines langjährigen Mitarbeitenden.»

Aufgrund des Staus auf der Stufe Strafgericht ist dessen Pendenzenberg auf 80 Fälle gestiegen. Das komme einem erneuten Höchststand gleich. Ob sich an diesem Fallberg in absehbarer Zeit etwas ändert, ist unklar. Fakt ist jedoch, dass diese Pendenzen so schnell nicht aus der Welt zu schaffen sind. Ein Anfang sei jedoch gemacht: Bis Ende Februar 2022 hätten bereits 17 Fälle erledigt werden können.

Noch immer ausstehend sind jedoch Urteile von grossen bis sehr grossen Fällen, welche im Bereich Wirtschaftsdelikte zu Papier zu bringen sind. In einem Wirtschaftsverfahren sind 14 Beschuldigte verwickelt.

Dann fabriziert Felix Ulrich einen Themensprung, indem er direkt zum Landesverweis wechselt. Diese Zahlen sind ja auf der Publikationsliste des Obergerichts als eigene Datei abrufbar. Die Zahl der Landesverweisungen sei 2021 von deren 20 Fällen auf. Bei der Mehrzahl handelt es sich um in der Statistik in der Kategorie «Touristen» aufgeführte Personen.

Oftmals sind neu eingeführte Gesetze die Ursache für ein Ansteigen von Fallzahlen. Dies ist gemäss dem Obergericht im Gesellschaftsrecht geschehen. Hat eine Firma kein Rechtsdomizil, so gilt dies das seit dem 1. Januar 2021 als Organisationsmangel. Dies hat die Folge, dass in diesem Bereich die Fallzahlen um rund 450 Verfahren hochgeschnellt sind. Damit waren die 2020 abgebauten 400 Falldossiers praktisch wieder beim Kantonsgericht aufgetürmt.

Zugs Obergericht sieht sich bald mit komplexen Fällen konfrontiert

Der Obergerichtspräsident Felix Ulrich schreibt zur aktuellen Situation bei der Strafabteilung des Obergerichts, dass aktuell alles im grünen Bereich und mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen sei. Doch Ulrich sieht schwarze Wolken am Horizont:

«Indessen ist absehbar, dass demnächst gleich mehrere beim Strafgericht pendelte, sehr grosse und vor allem äusserst arbeitsintensive Wirtschaftsfälle eingehen werden.»

Der Obergerichtspräsident Felix Ulrich weiss um die hohe Arbeitslast, welche bald eingehende Fälle beim Zuger Obergericht verursachen dürften. Dabei sollen keine zusätzlichen Richterstellen eingerichtet werden. Es soll das Mehr an Arbeit durch den Beizug von nebenamtlichen Richterinnen und Richtern an die Hand genommen werden.

Bereits 2017 hat sich die Justizkommission des Zuger Kantonsrats mit der Problematik befasst und deren flexible Handhabung für die Zukunft skizziert. Diese Vorgehensweise setzt das Zuger Obergericht nun um.