Rechnung 2022 Stadt Zug von hohen Steuereinnahmen «überrascht» – es regnet Millionen Geldsegen für die Stadt Zug: Sie nimmt dutzende Millionen Franken an Steuererträgen zusätzlich ein, mit denen sie nicht budgetiert hatte.

Eitel Sonnenschein für die Stadt Zug: Es regnet Millionen. Ernst Rohrer

300 Millionen statt 230 Millionen Einnahmen bei den Steuern: Die Stadt Zug legt ihre Rechung für 2022 vor – und zeigt sich «überrascht von einigen hohen, zusätzlichen Steuererträgen», wie es in einer Mitteilung heisst. Durch den unerwarteten Geldsegen macht Zug nun ein «erfreuliches» Plus von 72 Millionen Franken, budgetiert war ein Minus von 5,8 Millionen Franken (Vorjahr: 77 Millionen Gewinn). Die Stadt Zug führt das «unerwartete Ergebnis auf eine Reihe von Sondereffekten» zurück, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbar gewesen seien, nämlich:

Die Steuererträge der natürlichen Personen fielen um 29 Mio. Franken höher aus als geplant. Dies auch wegen Anpassungen der definitiven Veranlagungen im Vergleich zu den provisorischen Rechnungen der Jahre 2010 bis 2021.

Bei den Steuererträgen der juristischen Personen resultierte im Vergleich zum Budget ein Plus von 32 Mio. Franken, dies insbesondere durch wesentliche, bei der Budgetierung nicht vorhersehbare Nachbuchungen bei der definitiven Veranlagung von provisorischen Rechnungen der Jahre 2014 bis 2020. «Zudem war wiederum ein erfreulicher Zuzug von Unternehmen mit einem hohen Steuersubstrat zu verzeichnen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Sondersteuern fielen um insgesamt 11 Mio. Franken höher aus als budgetiert, dies wegen höherer Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie Grundstückgewinnsteuern. Und: «Die Immobilienpreise liegen nach wie vor auf hohem Niveau. Es resultierten Verkaufsgewinne mit entsprechend hohen Grundstückgewinnsteuern.»

Aufgrund der «vorbildlichen Ausgabendisziplin aller Departemente» fielen die betrieblichen Aufwände um 16 Mio. Franken geringer aus als budgetiert.

Mahnungen trotz gesunden Finanzen

Mit 165 Mio. Franken sorgten die natürlichen Personen für den Hauptertrag. Der Vorsteher des Finanzdepartements, Stadtrat Urs Raschle, zeigt sich denn auch sehr zufrieden mit der stabilen Ertragssituation: «Natürliche wie juristische Personen erreichen im Fünfjahresvergleich einen absoluten Höchststand.»

Die Finanzen der Stadt Zug seien gesund, wird im Bericht bilanziert. Dennoch blickt der Stadtrat auch kritisch in die Zukunft. Er verweist auf den Krieg in der Ukraine und «die verheerenden Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld». Ebenfalls erwähnt wird der Nationale Finanzausgleich und die Zuger Finanz- und Aufgabenreform, wo die Stadt Zug jeweils eine hohe Last zu tragen habe.