Rechtssammlung Gegenstandslose Beschlüsse: Zuger Stadtrat und Gemeinderat misten aus Wo Gesetze, Reglemente und andere verbindliche Beschlüsse erlassen werden, da gibt es nach gewisser Zeit Bedarf, Überholtes auszusortieren. So auch in der Stadt Zug.

Dass der Stadtrat die Rechtssammlung durchforstet, geht auf eine Motion der FDP-Gemeinderatsfraktion und Mitunterzeichner aus dem Jahr 2016 zurück. Nach einem Zwischenbericht im Januar dieses Jahres liegt nun eine Vorlage zur Beratung im Grossen Gemeinderat vor. Interessant daran ist, dass der Stadtrat auf eine sogenannte Sunset- (engl. für Sonnenuntergang) Gesetzgebung einschwenkt. Diese Art der Gesetzgebung bedeutet, dass es für die darunter fallenden Beschlüsse ein Ablaufdatum gibt. Allerdings möchte der Stadtrat dies nur im Bereich der wiederkehrenden Beiträge (Finanzhilfen) etablieren, wie er in der Vorlage schreibt.

Für den Stadtrat hält sich der Aufwand bei Beschlüssen über Finanzhilfen in vertretbarem Rahmen. Zudem sei es sinnvoll, diese Beschlüsse ab und an zu überprüfen. Was andere Beschlüsse betrifft, wehrt sich der Stadtrat gegen die Sunset-Gesetzgebung. Er begründete dies in seinem Zwischenbericht vom Januar: «Neben dem enormen Ressourcenaufwand stehen aus Sicht des Stadtrates insbesondere die Grundsätze der Rechtssicherheit und der Rechtsbeständigkeit einer ‹Gesetzgebung auf Zeit› entgegen.» Darüber hinaus genössen Erlasse, welche von vornherein befristet seien, bei den Bürgerinnen und Bürgern naturgemäss nicht dieselbe Glaubwürdigkeit oder Akzeptanz wie auf unbestimmte Zeit erlassene Normen. «Dementsprechend kommt temporalem Recht auch nicht dieselbe Legitimität zu wie unbefristetem Recht.»

Ältestes aufgehobenes Reglement ist 83 Jahre alt

Der Stadtrat hat inzwischen neun Erlasse im Zuständigkeitsbereich des GGR aufgehoben. Der älteste datiert vom 15. Dezember 1938 und ist ein Reglement über die Ausführung von Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet. Die aufgehobenen Beschlüsse – darunter auch der Auslöser des Vorstosses, das Reglement «über die Förderung von Altersheimen und Alterswohnungen vom 2. Oktober 1973» – datieren aus den Jahren 1938 bis 2003.

Der Stadtrat möchte die verlangte Berichtspflicht erfüllen. Allerdings soll ein Bericht zur Überprüfung der Stadtzuger Rechtssammlung statt jährlich alle vier Jahre zur Mitte der jeweiligen Legislatur erfolgen. Dies um den Prüfungsaufwand für den GGR aber auch die Verwaltung in Grenzen zu halten. Der Stadtrat ist jedoch der Meinung, dass es Pflicht der Legislative ist, die von ihr verabschiedeten Erlasse ab und zu auf Aktualität zu prüfen. Der Stadtrat bietet dem GGR mit der vorgeschlagenen Berichterstattung über seines Erachtens nicht mehr aktuelle Erlasse, solche, die aufgehoben werden können oder einer Revision bedürfen, Hilfestellung.

Der Stadtrat nimmt sich von der Pflicht zur periodischen Überprüfung nicht aus. So hat er festgestellt, dass eine grössere Zahl an Stadtratsbeschlüssen gegenstandslos geworden ist. Die städtische Exekutive hat Ende Mai dieses Jahres 27 Beschlüsse aufgehoben und die Rechtssammlung entsprechend ausgedünnt.

Nun ist der Grosse Gemeinderat an der Reihe. In einem Sammelbeschluss sollen fünf Beschlüsse aufgehoben werden. «Darunter befinden sich Beschlüsse über Beiträge an Subventionsempfängerinnen bzw. -empfänger, die über keine Rechtspersönlichkeit mehr verfügen, oder aber Beschlüsse über Beiträge für Leistungen, die in der Zwischenzeit nicht mehr erbracht oder die anderweitig finanziert werden», schreibt der Stadtrat in der Vorlage.