Leserbrief Reformen sind unabdingbar Gedanken zu Generationenfragen in der Schweiz

Seit einigen Wochen ist der Begriff des «Kindeswohls» stark ins Zentrum der Debatten im Hinblick auf die Abstimmung über die «Ehe für alle» gerückt. Pro und Kontra werben (wie üblich) mit stärkeren oder auch schwächeren Argumenten für ihre Meinung. Auf beiden Seiten gibt es ernsthafte Disputanten, leider auch (wie üblich) Lächerlichmachen der andern Sichtweise und Ausblenden nicht genehmer Wirklichkeiten.

Ich möchte hier in Erinnerung rufen, dass wir Erwachsenen unsern geborenen und noch ungeborenen Kindern eine Unmenge an Problemen aufbürden, ganz unabhängig davon, wo und mit wem die Kinder heranwachsen dürfen.

Meine Kindheit fiel in die 1940er-Jahre in Zürich-Seebach. Unsere Buchfinkenstrasse war fast autofrei, ungehindert konnten wir dort spielen, wenn es uns nicht ins nahe Wäldchen zog, wo sich die kindliche Abenteuerlust ohne Helikoptereltern austoben konnte. Heute stellen wir den Kindern viel steriles Spielgerät in geschützten Kleinräumen zur Verfügung, wo Mami, Papi oder Grosi ein wachsames Auge auf die Kleinen hält – wenn sie nicht grad vom Smartphone absorbiert sind. Vom höheren Primarschulalter an verbindet dann das Smartphone als Nabelschnur das Kind/den Jugendlichen mit der elterlichen Aufsicht. Vollzieht sich so die allmähliche Abnabelung, entwickelt sich so selbstverantwortete Freiheit? Und welch «ewige Baustelle» hinterlassen wir unsern Nachkommen in Sachen Altersvorsorge, AHV oder Pensionskassen! Welch gewaltige Schuldenlast bürden wir künftigen berufstätigen Generationen auf! Hier sind es recht einseitig die Polparteien zur Linken, die unbedingt notwendige Reformen mit Tricks aller Art verhindern – aber auch wir Rentner sind grossmehrheitlich zu keinerlei Abstrichen bereit, obwohl eine beträchtliche Zahl der Alten dazu finanziell in der Lage wäre; «Besitzstandswahrung» lautet die Devise. Als bald 80-Jähriger habe ich im Studium und als ehemaliger Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften alle bisherigen Phasen des epochalen Übergangs vom analogen ins digitale Zeitalter miterlebt: angefangen mit dem Rechenschieber im Studium über den ersten Taschenrechner in der Schule, vom Informatikunterricht mit 8086er-Prozessoren bis zum Laptop mit Terabyte-Speicherkapazität.

Die Erwachsenenwelt hat die Jugendlichen mit ihren sozialen Medien beglückt, deren leider auch negative Einflüsse auf unser gesellschaftlich-politisches Leben vielen gleichgültig ist, und einige Wenige mit Sorge vor allem auch mit Bezug auf Erziehung und Bildung junger Menschen erfüllt. Die «Zuger Zeitung» lässt diese gelegentlich zu Worte kommen. Als Seniorenhilfe in der Primarschule versuche ich einen kleinen Beitrag zu leisten, dass unsere Schülerinnen und Schüler zu den realen Phänomenen von Natur und Technik hingeführt werden. Nebenher bemerke ich mit Sorge, dass etliche an der PH ausgebildete Primarlehrpersonen nicht mehr in der Lage sind, die Kinder auch im musisch-gestalterischen Bereich angemessen zu fördern. Aus diesem Grunde bezweifle ich auch die Sinnhaftigkeit der Auflösung der traditionellen Seminarien.

Wohl jeder aufmerksame Zeitgenosse mit einiger Lebenserfahrung wird weitere «Erblasten» für unsere Nachkommen ausmachen können. Die viel zitierte «Liebe zum Kind» sollte sich konkretisieren in einem Umdenken, das auch Umkehr mit unabdingbaren Reformen einschliesst. Die «Après nous le déluge»-Haltung vieler Erwachsenen, Berufstätigen wie Rentnern, erfüllt mich mit Sorge.

Arnold Frei, Hagendorn