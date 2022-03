Reformierte Kirche Kanton Zug Vier neue Mitglieder im Grossen Kirchgemeinderat Das Gremium hat mit Bettina Mittelbach zudem eine neue Pfarrerin für den Bezirk Ägeri gewählt.

Der Grosse Kirchgemeinderat der Reformierten Kirche erklärte an seiner kürzlich abgehaltenen Sitzung die Wahl der neuen Mitglieder für gültig: Barbara Baumann (Offen evangelische Fraktion Zug Menzingen Walchwil), Verena Gysin (Freie Liste Zug Menzingen Walchwil), Lars Langhans (Offen evangelische Fraktion Zug Menzingen Walchwil), Yvonne Reed-Leu (Offen evangelische Gruppierung Steinhausen).

Überdies wurde laut Mitteilung Bettina Mittelbach als neue Pfarrerin für Ägeri gewählt. Sie wird in ihrer 80-Prozent-Pfarrstelle «den Schwerpunkt bei den Erwachsenen und Senioren setzen». Zusätzlich übernimmt sie ein Pensum von 10 Prozent als Spitalseelsorgerin in der Klinik Adelheid in Unterägeri.

Einstimmig genehmigt wurde ausserdem ein Ukraine-Nothilfefonds von 100 000 Franken, dessen Inhalt gemäss Mitteilung in erster Linie Flüchtlingen im Kanton Zug und allenfalls Personen, die Flüchtlinge beherbergen, zu Gute kommen soll. (bier)