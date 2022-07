Reformierte Kirche «Man muss gehen, wenn es am schönsten ist»: Pfarrerin Aline Kellenberger verlässt Hünenberg nach zwölf Jahren Nach langjähriger Arbeit in der reformierten Kirche sehnt sich Aline Kellenberger nach einer neuen Herausforderung. Diese hat sie in Luzern gefunden. Hünenberg wird sie in bester Erinnerung behalten.

Die reformierte Pfarrerin Aline Kellenberger ist immer für einen Spass zu haben, wie hier mit den Arche Noah Spielfiguren. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 24. Juni 2022)

«Ich bin eher durch einen Zufall nach Hünenberg gekommen», erzählt Aline Kellenberger. Die 48-Jährige ist seit 2010 Pfarrerin der Reformierten Kirche Hünenberg. Die Stelle hatte sie ursprünglich in einem Kirchenblatt ausgeschrieben gesehen. «Das Inserat hat mich eigentlich gar nicht so angesprochen», so Kellenberger.

Doch dann sei ihr der Name der Kontaktperson, die sie auf einer Reise kennen gelernt hat, ins Auge gestochen. «Ich habe mit ihr telefoniert und sie hat mich gefragt: ‹Willst du kommen?› Ich zögerte.» Als dann der Präsident der Pfarrwahlkommission angerufen hat, habe sie nicht mehr Nein sagen können.

Zeit für eine neue Herausforderung

«Es waren zwölf schöne und vielseitige Jahre. Die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und weiteren Partnern war sehr wertvoll», sagt die Pfarrerin. Aline Kellenberger wird die Reformierte Kirche Hünenberg Ende Juli Richtung Luzern verlassen. Sie schwärmt sehr von Hünenberg.

«Es ist ein tolles Dorf und bietet die Möglichkeit, schnell Kontakte knüpfen zu können.»

Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. «Es fällt mir persönlich schwer, bis zu dem Moment, wenn ich an einem neuen Ort Wurzeln geschlagen habe», so Kellenberger. Aber doch habe sie gespürt, dass es Zeit sei für eine neue Herausforderung:

«Kurz vor dem 50. Geburtstag überlegt man sich: ‹Was will ich noch bis zur Pensionierung ausprobieren?›»

In der Citykirche Matthäus Luzern wird sie weiterhin als Pfarrerin arbeiten, neu aber mit dem Schwerpunkt Kunst und Kultur.

«Wir freuen uns für dich» oder «Wir sehen dich dort» waren die häufigsten Reaktionen auf Kellenbergers Entscheid. Auch wenn viele den Entscheid bedauern. «Man muss gehen, wenn es am schönsten ist. Eine Veränderung ist selten einfach», so die Pfarrerin, die vor Hünenberg acht Jahre in Glarus gearbeitet hat.

Die Pfarrerin Aline Kellenberger sitzt hier im reformierten Kirchenzentrum in Hünenberg und ist nach wie vor von ihrem Job fasziniert. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 24. Juni 2022)

Während des Gymnasiums kam bei ihr der Wunsch auf

Aline Kellenberger ist in Barcelona geboren und im St.Galler Rheintal aufgewachsen. Als sie 12 Jahre alt war, zog die Familie nach Küssnacht am Rigi. Dort ging Kellenberger in Immensee ins Gymnasium, wo auch der Wunsch aufkam, Theologie zu studieren.

Sie absolvierte in Basel das Studium und schloss es in Zürich ab. Für das einjährige Vikariat – der praktische Teil der Pfarrerausbildung – zog es Kellenberger wieder in die Ostschweiz. Im Jahr 2000 wurde sie schliesslich zur Pfarrerin ordiniert. Was fasziniert die 48-Jährige an diesem Job?

«Für mich ist es ein Privileg, mit Menschen unterwegs und für sie da zu sein.»

Es sei zudem sehr vielseitig, Menschen von der Geburt bis zum Tod zu begleiten. Ein Mensch allein könne viel bewirken. Sie betont, dass jede und jeder fähig ist, etwas Positives zu tun. «Ich glaube, dass wir Menschen zum Besten fähig sind und Gott für uns einen Plan hat», so Kellenberger. «Tagtäglich passieren Fehler, doch Gott gibt mir immer wieder eine neue Chance.»

Viele schöne Begegnungen und Gespräche

«Wenn ich Bilanz der zwölf Jahre ziehe, kann ich sagen, dass ich sehr positiv und reich beschenkt zurückschauen kann», erzählt Aline Kellenberger.

«Klar gab es mal Konflikte im Team, doch das Negative beschäftigt mich nicht allzu sehr.»

Während ihrer Amtszeit habe sie unter anderem Herbstlager, Musiknächte und Reisen ins Ausland mit Konfirmanden mitorganisiert. «Ich hatte viele schöne Begegnungen und Gespräche, die mich selber zum Nachdenken angeregt haben», so die 48-Jährige.

«Ich hoffe, dass der ‹Spirit› in Hünenberg beibehalten werden kann», sagt Kellenberger. Sie werde die Menschen in Hünenberg und ihr Team vermissen. Die Reformierte Kirche Zug sei zudem ein toller Arbeitgeber gewesen. Wer in Aline Kellenbergers Fussstapfen in Hünenberg antritt, ist noch unklar. Die Verantwortlichen der Pfarrwahlkommission führen erste Gespräche.