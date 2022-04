Bezirk Ägeri Neue reformierte Pfarrerin Bettina Mittelbach: «Ich wünsche mir, dass die Menschen glücklicher aus dem Gottesdienst gehen, als sie gekommen sind» Am Sonntag wurde die Pfarrerin offiziell in ihr Amt eingesetzt. Sie geniesst die Offenheit der Gemeinde und die Landschaft Ägeris.

Bettina Mittelbach wurde am Sonntag feierlich als neue Pfarrerin eingesetzt. Bild: Mathias Blattmann (Unterägeri, 30. März 2022)

Sie ist fröhlich und voller Energie, als sie die Tür zum Büro der reformierten Kirche Bezirk Ägeri aufschliesst, wo das Gespräch stattfindet. Draussen ist es regnerisch, aber Bettina Mittelbach ist gut gelaunt, als sie sich an den Tisch in ihrem neuen Büro setzt. Sie wurde kürzlich offiziell vom Grossen Kirchgemeinderat, dem obersten Organ der reformierten Kirchgemeinde des Kantons Zug, als neue Pfarrerin gewählt und am vergangenen Sonntag offiziell in ihr Amt eingesetzt.

Im Bezirk Ägeri ist sie für die zweite Lebenshälfte zuständig und - sobald das mit den Corona Massnahmen vereinbar ist – für die Spitalseelsorge in der Klinik Adelheid. In der Spitalseelsorge hat sie bereits acht Jahre gearbeitet und deshalb reichlich Erfahrung. Doch die Klinik Adelheid ist anders. «Die Patienten und Patientinnen sind zur Rehabilitation hier und so kann ich über eine längere Zeit Kontakt zu ihnen aufbauen. Im Spital sind die meisten hingegen nur kurz.»

Es gefällt ihr hier, wie sie erklärt. Nicht nur, weil das Ägerital ein schöner Flecken Erde ist. «Die Menschen hier sind sehr offen und bereit, Neues auszuprobieren», schildert die Pfarrerin. Sie nennt dazu ein Beispiel aus jüngster Zeit: Statt des üblichen Orgelspiels wurde der Gottesdienst mit einem Rap eröffnet. Sie sagt dazu:

«Es freut mich immer, wenn ich spüre, dass etwas möglich ist, dass ich selbst noch nicht gemacht habe.»

Kirche gewinnt in Krisenzeiten an Bedeutung

Die Landschaft im Ägerital gefällt Bettina Mittelbach sehr. Bild: Mathias Blattmann (Unterägeri, 30. März 2022)

Die Kirche, so Bettina Mittelbach, hat mit den zwei jüngsten Krisen - der Corona Pandemie und dem Ukrainekrieg - für die Menschen als Anlaufstelle an Bedeutung gewonnen. Das spürt sie auch im Bezirk Ägeri und bei der Begleitung der Menschen in der zweiten Lebenshälfte. «Für viele ältere Menschen ist der Ukrainekrieg eine Retraumatisierung und erinnert an den zweiten Weltkrieg», sagt sie ernst und ergänzt:

«Ich spüre eine Katastrophenmüdigkeit.»

Es ist ihr wichtig, dann als Pfarrerin Hand zu bieten. Sei das im Rahmen eines grösseren Anlasses, an einem runden Tisch oder im Vieraugengespräch. «Mir ist es wichtig, dass Menschen in der Kirche alles ansprechen dürfen - auch Ängste. Dass wir Menschlichkeit, Zweifel und Glaubensnöte zulassen», sagt Bettina Mittelbach.

Das sei für sie das Schöne an einer Kirchgemeinde, dass man sich austauschen und gegenseitig bestärken könne. Ihre Rolle als Pfarrerin sieht sie somit als Möglichmacherin, Vermittlerin und Unterstützerin.

Teamarbeit ist ihr wichtig

Ganz grundsätzlich will sich Bettina Mittelbach mit ihren Ideen nicht aufdrängen. «Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit habe ich natürlich Erfahrung und Ideen. Jene lege ich der Gemeinde vor, aber was letztlich zu Ägeri passt und was die Gläubigen brauchen, entscheiden sie», schildert sie.

Die Arbeit im Team ist ihr wichtig, sie beschreibt die Entwicklung von Ideen für die Kirche als «Ping-Pong-Spiel». «Ich gebe Impulse und schaue, was zurückkommt. So entwickeln wir uns gemeinsam weiter.» Fixe Ziele habe sie bewusst keine, wie sie sagt. Sie will viel zuhören und heraus spüren, was die Gläubigen brauchen. Das Lebensdienliche ist ihr dabei ein Anliegen. «Ich wünsche mir, dass die Menschen glücklicher aus dem Gottesdienst kommen, als sie hereingekommen sind.»

Dazu sei es wichtig, dass die Menschen runterfahren und sich auf den ruhigen Moment und auf sich selbst einlassen können. Was nicht immer leicht sei, gerade jetzt, wo so viel los sei auf der Welt.

Die Atmosphäre im Team stimmt

Was ihr besonders an Ägeri gefällt? «Authentizität ist hier nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht», antwortet sie: «Das kommt mir und meinem Naturell sehr entgegen. Und umgekehrt wünsche ich mir von den Gemeindegliedern, dass auch sie offen und authentisch sind und sich trauen, Dinge anzusprechen und Fragen zu stellen.»

Neben Bettina Mittelbach soll künftig ein weiterer Pfarrer oder eine Pfarrerin eingestellt werden, die sich um die erste Lebenshälfte kümmert. In trockenen Tüchern sei noch nichts, aber die Bewerbungsgespräche liefen.

Bettina Mittelbach fühlt sich wohl im Bezirk Ägeri. Gemeinsam mit zwei Sozialdiakoninnen bildet sie das Kern-Team der Kirchgemeinde: Man versteht sich gut, die Atmosphäre stimmt. «Das hat sich bereits beim Bewerbungsgespräch gezeigt, dass die Atmosphäre hier gut ist. Es macht Lust, den Bezirk gemeinsam zu entwickeln.» Die Kirchgemeinde ist überschaubar. So ist es einfach, Verbindungen und Vernetzungen zu schaffen. Sie sagt:

«Ich freue mich, bei Veranstaltungen und auf der Strasse mit Menschen zu sprechen. In Ägeri ist es leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen.»