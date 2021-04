(rh) Bei einer Umfrage der beiden Interessengemeinschaften IG Hünenberg See und IG Zythusareal hat sich die grosse Mehrheit gegen eine Überbauung des Zythus-Areals ausgesprochen. Die geplante 5G-Mobilfunk-Antenne bei der S-Bahnstation wird von 86 Prozent der Befragten abgelehnt. An der Online-Befragung der beiden Interessengemeinschaften haben 397 Personen teilgenommen, mehrheitlich aus dem Gemeindegebiet Hünenberg See. Hochhäuser im Zythus werden von 97 Prozent der Befragten abgelehnt. 17 Prozent hätte nichts gegen eine verdichtete Überbauung des Zythus-Areals, allerdings nur mit Gebäuden von maximal vier Stockwerken. Rund 65 Prozent wünschen sich, dass das Zythus-Areal als Park- und Begegnungszone konzipiert wird oder so bleibt wie es ist.



Die Mehrheit der Befragten ist sehr zufrieden oder zufrieden mit dem bestehenden Angebot. «Es besteht also von Bevölkerungsseite her kein starker Veränderungsbedarf», kommen die IG-Mitglieder zum Schluss. «Vielmehr bestehen Optimierungswünsche für das bestehende Angebot, wie zum Beispiel ein gemütliches Café, das zum Verweilen einlädt.» Rund 39 Prozent der Befragten empfinden keine Lärmbelastung. Allerdings hat ein Drittel die Lärmbelastung durch die Luzernerstrasse als zu hoch beurteilt. Dazu heisst es in der Mitteilung: «Es ist insbesondere im Zusammenhang mit der Umfahrung Cham-Hünenberg ein Anliegen vieler, die Stau- und Lärmemissionen zu reduzieren und den Verkehr keinesfalls weiter ansteigen zu lassen.»



Die IG Hünenberg See und die IG Zythusareal haben die Resultate der Befragung am 7. April der Gemeinde Hünenberg zur Verfügung gestellt. Beide Interessengemeinschaften setzen sich im Rahmen der Ortsplanungsrevision dafür ein, dass die Bedürfnisse der Einwohnerinnen von Hünenberg See berücksichtigt werden.