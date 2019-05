Zuger Regierung hält sich bezüglich Vaterschaftsurlaub zurück Der Regierungsrat ist gegen einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Einen Elternurlaub hingegen beurteilt er grundsätzlich positiv, doch damit hat es sich auch schon. Andreas Lustenberger, der zum Thema eine Kleine Anfrage eingereicht hatte, ist enttäuscht. Rahel Hug

Die Zuger Regierung würde einen flexiblen Elternurlaub einem Vaterschaftsurlaub vorziehen. (Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone, 27. September 2016)

Die Debatte zum Thema Vaterschaftsurlaub auf nationaler Ebene ist in vollem Gange. Eine Volksinitiative fordert vier Wochen Urlaub für frisch gebackene Väter, der Gegenvorschlag der Sozialkommission des Ständerats deren zwei. Im Rahmen einer Vernehmlassung konnten sich auch die Kantone dazu äussern.

Die Zuger Regierung sandte ein deutliches Signal. Sie lehnt den Vorschlag ab. «Allenfalls könnte die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs die Rollenteilung zusätzlich zementieren und fortschrittliche Lösungen – wie zum Beispiel einen Elternurlaub – verunmöglichen», begründete der Regierungsrat in seiner Stellungnahme. Diese Aussage rief Kantonsrat Andreas Lustenberger auf den Plan. Mit einer Kleinen Anfrage wollte der Präsident der Alternative – die Grünen Zug und Nationalratskandidat vom Regierungsrat wissen, ob er bereit sei, «sich mit allen möglichen Mitteln beim Bund für einen ausgewogenen Elternurlaub einzusetzen».

Zuerst sorgfältig abwägen

Inzwischen liegt die Antwort vor. Auf Lustenbergers Frage reagiert der Regierungsrat mit einem klaren Nein. Man wolle «bei allen aktuellen und künftigen Vorschlägen zuerst sorgfältig abwägen, ob diese zielführend und kosteneffizient sind und danach auf der Grundlage dieser Beurteilung handeln». Ein flexibel zu gestaltender Elternurlaub könnte einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf liefern, unterstreicht der Regierungsrat zwar nochmals. «Es gibt aber noch andere Bereiche der Arbeitsbedingungen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv unterstützen.» Letztlich seien bei allen Massnahmen einem allfälligen volkswirtschaftlichen Nutzen die betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten gegenüberzustellen.

Das Thema Vaterschaftsurlaub wird von der Finanzdirektion bearbeitet. Regierungsrat Heinz Tännler nimmt auf Anfrage im Detail Stellung. Einen Vaterschaftsurlaub lehne der Regierungsrat ab, «weil er die veranschlagten Kosten im Verhältnis zum Nutzen für die Wirtschaft als ungünstig beurteilt», führt der Finanzdirektor aus. «Eine flexiblere (nicht paritätische) Aufteilung der Kinderbetreuung hätte den Vorteil, dass sich die Erwerbsbeteiligung ebenfalls besser auf Mütter und Väter aufteilen würde, was für die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und für die betriebliche Organisation förderlich wäre.»

Die Kosten sollten insgesamt gleich hoch bleiben

Ein Elternurlaub, so Tännler, sollte die Wirtschaft und die Steuerzahlenden finanziell insgesamt nicht mehr belasten als ein Modell mit separatem Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub. «Im Sinne der Eigenverantwortung wäre je nach Länge des Urlaubs auch ein Beitrag der Eltern vorzusehen, wie es heute zum Teil bei grossen Firmen der Fall ist», führt Tännler aus und verweist auf das Beispiel der Firma Volvo, die während des Elternurlaubs 80 Prozent des Lohns bezahlt. Was die Kosten betrifft, erachtet die Zuger Regierung das vorgesehene Finanzierungsmodell via Erwerbsersatzgesetz (EOG) als sinnvoll. Tännler: «Damit müsste kein neues Instrument geschaffen werden und es könnte auf eine bewährte Administration abgestützt werden.»

Es gibt also durchaus Argumente, die aus Sicht der Regierung für einen Elternurlaub sprechen. Es entsteht der Eindruck, dass die Regierung dieses «fortschrittlichere Modell» unterstützt, aber irgendwie doch nicht richtig. Ist die Aussage, dass man sich nicht mit allen Mitteln für einen Elternurlaub einsetzen will, nicht etwas mutlos? Heinz Tännler sagt dazu: «Die Rollenteilung der Staatsebenen ist zu beachten und zu respektieren. Es handelt sich um ein nationales Thema, das auf Bundesebene diskutiert wird.»

Auf die Frage, ob es denn seitens des Kantons Ideen für andere Projekte gebe, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, erklärt Tännler: «Der Regierungsrat kann und will den privaten Unternehmen im Kanton keine Vorgaben machen.» Der Kanton als Arbeitgeber versuche aber mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen wie etwa dem Jahresarbeitszeitmodell oder der Teilzeitarbeit die bessere Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Interessen – worunter auch gemeinnützige Aufgaben fallen – zu fördern.

«Rückschrittlicher als einige Unternehmen»

Andreas Lustenberger ist von der Antwort der Regierung enttäuscht. «Insbesondere der letzte Abschnitt zeigt auf, dass sich der Regierungsrat nicht wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt hat», sagt er. Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe wenig mit den aktuellen Forderungen eines 20-tägigen Vaterschaftsurlaubes zu tun, führt Lustenberger aus. «Es geht eher darum, dass Väter in den ersten Tagen zu Hause sein können, auch als Entlastung für die Mütter. Gerade bei einem zweiten oder dritten Kind ist es schlicht nicht möglich, die Verantwortung für die bereits bestehenden Kinder wahrzunehmen.»

Der ALG-Kantonalpräsident bedauert es, dass die Regierung die Chance, sich beim Bund für den Elternurlaub einzusetzen, nicht wahrnehme. «Die Zuger Regierung wollte sich in der Vernehmlassungsantwort bewusst gesellschaftsliberaler hinstellen, als sie es wirklich ist.» Lustenberger wird deutlich: Der bürgerliche Zuger Regierungsrat scheine in einem «konservativen und rein vom Geld geprägten Verhaltensmuster» stecken geblieben zu sein, wenn er zum Schluss hauptsächlich auf die betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten hinweise. «Mit den fünf Tagen Vaterschaftsurlaub, welcher der Kanton Zug seinen Mitarbeitern gewährt, ist er rückschrittlicher als einige der hiesigen Unternehmen.»