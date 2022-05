Regio-Fussball Qualifiziert sich Baar oder Steinhausen für die Aufstiegsrunde der 3. Liga? Die letzte letzte Meisterschaftsrunde der 3. Liga steht bevor. Wer wird zum Auf- und wer zum Absteiger?

Am Samstag um 18 Uhr wird in der 3. Liga die letzte Meisterschaftsrunde der Saison ausgetragen. In der Gruppe 1 steht noch nicht fest, wer sich nebst Erstfeld für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren vermag. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Steinhausen und Baar.

Wenn die Lättich-Elf (44 Punkte) das Heimspiel gegen Meggen gewinnt, kann sie um den Aufstieg mitspielen. Steinhausen, mit 42 Punkten, qualifiziert sich, wenn es sein Heimspiel gegen Cham IV gewinnt und Baar verliert.

Wenn Baar unentschieden spielt und Steinhausen gewinnt, weisen beide Teams 45 Punkte auf. Dann würde Steinhausen mit weniger Strafpunkten einziehen.

Die Abstiegsgefährdeten

Offen ist auch, wer Ibach II in die 4. Liga begleitet. Abstiegsgefährdet sind Cham IV (Rang 8, 23 Punkte), Hünenberg (Rang 9, 22 Punkte), Meggen (Rang 10, 22 Punkte) und der SC Schwyz (Rang 11, 21 Punkte).