Regio-Fussball Trainer Pascal Nussbaumer verlängert seinen Vertrag beim SC Cham Der SC Cham und Pascal Nussbaumer verlängern ihre gemeinsame Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr bis Ende Saison 2022/23. Der Trainer der 2. Mannschaft erreicht mit dem Aufstieg in die 2. Liga Interregional einen Meilenstein in der Geschichte des Clubs.

Trainer Pascal Nussbaumer sieht die Vertragsverlängerung bei SC Cham als ein Zeichen der Wertschätzung. Bild: PD

Die zweite Mannschaft des SC Cham spielt bis anhin eine überragende Saison und konnte den Aufstieg in die 2. Liga Interregional bereits sechs Runden vor Schluss klarmachen. Es ist nicht nur ein Novum in der Geschichte des SC Cham, sondern auch im innerschweizerischen Fussball, dass eine zweite Mannschaft den Sprung in die Amateurliga schafft. Dieser Erfolg ist beeindruckend und basiert auf einer kontinuierlichen Entwicklung der ganzen Mannschaft über den letzten Jahren.

Daher ist man beim SC Cham sehr erfreut, dass die Arbeit mit Trainer Pascal Nussbaumer um eine weitere Saison fortgeführt werden kann. Pascal Nussbaumer steigt somit bereits in seine sechste Saison als Trainer der zweiten Mannschaft. Ebenfalls für eine weitere Spielzeit an Bord bleiben die beiden Assistenten, Ueli Sturzenegger und Filippo Laisa.

«Unglaublich konstante und starke Saison»

Der Erfolg ist ein grosser Verdienst von Pascal Nussbaumer, welcher es versteht, die Mannschaft nicht nur als Team weiterzubringen, sondern auch jeden einzelnen in fussballerischer wie auch in menschlicher Hinsicht zu entwickeln, heisst es vom Verein. Dies sind im heutigen, modernen Fussball wichtige Eigenschaften, um auch nachhaltig erfolgreich zu sein.

Sehr zufrieden über die Vertragsverlängerung zeigt sich auch Sportchef Marcel Werder. «Das junge Team spielt eine unglaublich konstante und starke Saison. Der Aufstieg ist der mehr als verdiente Lohn. Pascal Nussbaumer hat bewiesen, dass er ein junger, aufstrebender Trainer ist und viele Qualitäten besitzt. Ich bin sehr dankbar, können wir den Weg gemeinsam weitergehen und die nächste Herausforderung in der 2. Liga Interregional anpacken.»

Auch für Trainer Pascal Nussbaumer ist die Vertragsverlängerung ein Zeichen der Wertschätzung. «Ich bin sind sehr stolz, was diese junge Mannschaft erreicht hat und ich freue mich sehr, die nächsten Schritte gemeinsam weiterzugehen. Ich möchte mich beim SC Cham für das Vertrauen in meine Arbeit herzlich bedanken und freue mich auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen.» (mw)