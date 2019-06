Rehkitze werden auch in Zug per Drohne aufgespürt Am Auffahrts-Donnerstag um 6 Uhr startete der erste Versuch im Kanton Zug, Rehkitze mittels Drohne und Wärmekamera vor dem Tod durch die Mähmaschine zu bewahren. Charly Keiser

Jäger Ueli Landtwing und zwei Helfer fanden sich am Auffahrts-Donnerstag frühmorgens auf dem Hof Islikon in Hagendorn ein, der dem Kloster Frauenthal gehört. Empfangen wurden sie von Landwirt Ruedi Schelbert, der den Hof in vierter Generation führt. Er hatte sich zuvor beim Amt für Wald und Wild telefonisch gemeldet und bekannt gegeben, welche Felder er am Donnerstag ab 8 Uhr mähen will. «Es ist gut möglich, dass ihr keine Rehkitze findet», sagte er zu Beginn der Aktion. Denn neben zwei der drei Felder seien Rinder, die recht viel Unruhe gebracht hätten und so die Rehgeissen davon abgehalten haben könnten, ihre Kitze grad nebenan zu platzieren. Beim dritten Feld habe er im letzten oder vorletzten Jahr ein Rehkitz vermäht, warum er sehr gerne die Suche in Anspruch nehme, erklärte er und sagte: «Doch auch da war in den letzten Tag viel Betrieb, und ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass ihr keine Kitze findet.»

Menschen auf dem Bildschirm gut sichtbar

Tatsächlich wurde Landtwing nicht fündig. Denn beim Flug der Drohne über besagte drei Felder tauchten nur die gut sichtbaren anwesenden Menschen auf dem Bildschirm der Drohne auf. Um 6 Uhr betrug die Bodentemperatur rund 9 Grad Celsius und stieg bis kurz vor 8 Uhr auf 10,5 Grad. Rehkitze, die mit ihrer Körpertemperatur von über 21 Grad gut zur erkennen gewesen wären, fehlten auf dem Schirm.

Gegen Mittag traf bei den beteilitgten Jägern die frohe Botschaft ein: In den drei Feldern waren keine Rehkitze abgelegt, warum auch keines vermäht wurde. Ruedi Schelbert brachte es vor dem Mähen auf den Punkt: «Es ist natürlich beruhigend, wenn ich davon ausgehen kann, dass keine Rehkitze im Feld liegen.»