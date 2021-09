Leserbrief Reich werden kann jeder Zur Abstimmung vom 26. September

Mit harter Arbeit ist alles möglich! So oder ähnlich lautete das Wohlstandsversprechen des 20. Jahrhunderts. Während es in der Nachkriegszeit tatsächlich möglich war, mit einer Berufslehre eine Familie gut durchzubringen, sieht die Realität im 21. Jahrhundert anders aus. Die Reallöhne sind seit 2000 kaum gewachsen und Krankenkassenprämien wie auch die Mieten belasten den Mittelstand massiv. 25 Prozent der Schweizer Bevölkerung besitzen kein Vermögen oder sind sogar verschuldet. Gleichzeitig konnten die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer in dieser Zeit ihr Vermögen um 355 Milliarden Franken steigern und wurden in den letzten Jahren zusätzlich mit Steuerschlupflöchern belohnt. Die 99%-Initiative möchte, dass die Bevölkerung, welche für ihr Einkommen arbeiten muss, entlastet wird. Milliardäre sollen wieder ihren fairen Anteil an Steuern bezahlen. Dies betrifft nur Personen mit einem Vermögen über 3,3 Millionen Franken. Ebenfalls sind auch 90 Prozent der Unternehmen von der Initiative nicht betroffen, da sie weniger als 100 000 Franken Gewinn ausschütten. Wenn wir die Idee des Aufstiegs und der «Tellerwäscher Karriere» wiederbeleben wollen, dann braucht es eine Balance zwischen Arm und Reich. Ich stimme deshalb am 26. September Ja zur 99%-Initiative!

Luzian Franzini, Präsident Gewerkschaftsbund des Kantons Zug, Kantonsrat ALG, Zug