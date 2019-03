Kommentar Reizworte haben durchaus ihren Reiz Ein Reizwort ist laut Duden ein, eine aktuelle Frage berührendes, auch negative Emotionen auslösendes Wort. Harry Ziegler, Chefredaktor der «Zuger Zeitung» darüber, was solche Worte auslösen können. Harry Ziegler,

Harry Ziegler

Kernenergie, Klimawandel oder (je nach Sichtweise) Steuererhöhung sind Reizworte. Ein Reizwort ist laut Duden ein, eine aktuelle Frage berührendes, auch negative Emotionen auslösendes Wort. Die erwähnten Worte lösen bei den meisten Menschen Emotionen aus. Beispielsweise Klimawandel. Steht dieses Wort – auch in abgewandelter Form wie Klimakatastrophe oder -notstand – kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Redaktion zahlreiche und emotionale Reaktionen erhält: In Form von Telefonaten, E-Mails und Leserbriefen. Das freut uns. Lösen wir doch damit bei unseren Leserinnen und Lesern etwas aus. Nachfolgend eine kleine Geschichte zu einem Reizwort:

Neuestes Reizwort ist «Wolf»: Seit unsere Zeitung am Mittwoch darüber berichtete, dass ein Jäger auf dem Gebiet der Stadt Zug möglicherweise einen Wolf gesichtet habe, gehen die Leseremotionen hoch. So haben wir eine Reaktion erhalten, die uns Journalisten pauschal als Wolfsgegner, allesamt Jäger gar, bezeichnet. Wir würden sicher – und hier driftet dann die Reaktion Richtung Reizwort Klimawandel ab – alle jeden Tag Unmengen an Fleisch und anderer nicht nachhaltig produzierter Lebensmittel essen, Geländewagen fahren und überhaupt würde durch unsere schiere Existenz der Klimawandel beschleunigt. Oder jene Reaktion, die uns der Kurzsichtigkeit bezichtigte. Denn das, was da gesichtet worden war, sei gar kein Wolf. Wenn überhaupt ein grosser Hund. Viel eher aber sei das Tier ein gar klein geratenes Zwergpony oder eine zu grosse Miniziege. Auf jeden Fall sicher nicht ein Canide. Und überhaupt seien wir Journalisten sicher alle Jäger und Fleischesser und für den Klimawandel verantwortlich etc. Gut, ich trage Lederschuhe, fahre Auto und finde, Reizworte haben durchaus ihren Reiz.