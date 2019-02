Rentnerin nach Unfall in Zuger Tiefgarage in kritischem Zustand Eine 76-jährige Autolenkerin ist in einer privaten Sammelgarage in der Loretohöhe in Zug schwer verunfallt. Nach der Einfahrt prallte sie heftig in eine Betonwand. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie ins Spital gebracht.

Rettungskräfte bei der Bergung der eingeklemmten Autolenkerin. (Bild: Zuger Polizei (Zug, 23. Februar 2019))

Am Samstagabend, 17.45 Uhr, verlor eine 76-jährige Frau nach der Einfahrt in eine private Tiefgarage in der Loretohöhe in Zug aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über ihr Auto und prallte heftig in die Betonwand. Eine Polizeipatrouille, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe befand, hörte die Kollision und eilte sofort zur Unfallstelle, wie die Medienstelle der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Sonntag mitteilten.

Das Auto erlitt beim Unfall Totalschaden. (Bild: Zuger Polizei (Zug, 23. Februar 2019))

Die Lenkerin war im Auto eingeklemmt und musste von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Zug aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Währenddessen betreuten Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug die lebensbedrohlich verletzte Frau. Sie wurde in kritischem Zustand in ein ausserkantonales Spital überführt. Das Auto erlitt bei dem Selbstunfall Totalschaden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Frei-willigen Feuerwehr Zug, des Rettungsdienstes Zug sowie der Zuger Polizei, darunter auch Spezialisten der Verkehrspolizei und des Kriminaltechnischen Dienstes. (zim/pd)