Leserbrief Replay-Funktion wichtiger als ein stabiles Netz? «Swisscom klemmt den Notruf ab», Ausgabe vom 10. Juli

Zum x-ten Mal fielen bei Swisscom wichtige Netze aus. Sind die Auswahl von 300 TV-Sendern und überflüssige Spielereien wie Replay wichtiger als die Grundversorgung mit stabilem Telefon?

Ich staune über die Geduld der Kunden und der zuständigen Politik. Wann ist die Zeit der Empörung vorbei? Wann wird an deren Stelle endlich wirksam gehandelt? Die Swisscom zahlt riesige Saläre an ihre Manager, aber sie ist offenbar nicht in der Lage, stabile Netze anzubieten. Wann werden die Verantwortlichen ausgewechselt?

Netze seien halt «komplex». Hat Swisscom noch andere lächerliche Begründungen? Auch jeder Grossbetrieb, ja jedes AKW ist extrem komplex. Deswegen darf doch nie die Kühlung eines AKW ausfallen – einfach gar nie! Und übrigens, falls die Ursache eine Panne in einem Datacenter war: Sollten ganze Datacenter ausfallen, dann werden je nachdem auch Mobilfunk, viele Sicherheitssysteme, der Verkehr, der Zahlungsverkehr und die Energieversorgung (Steuerung von Ampeln, Pumpen, Kläranlagen etc.) ausfallen und somit die ganze Wirtschaft, ja unser Leben, lahmlegen. Lange nicht alle Betriebe haben Notstrom­aggregate. Dieser GAU ist nur noch eine Frage der Zeit. Und Angriffe durch Hacker werden sich häufen. Merken die Menschen bald, wie zerbrechlich die landauf, landab verherrlichte Digitalisierung im Grunde ist?

Wir jedenfalls nutzen bewusst Bargeld im Alltag. Sonst wird es auch in der Schweiz abgeschafft werden. Einige Staaten sind schon nahe an deren Abschaffung dran. Dabei ist gerade Schweizer Bargeld greifbar, das heisst analog und als Zahlungsmittel eines der sichersten der Welt. Aber Rechnungen der Swisscom zahle ich damit nie – ich bin ja nicht deren Kunde.

Ueli Krasser, Hagendorn