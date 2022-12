Reportage Auf Spielplätzen lauern viele Gefahren – der Herr der Normen kennt sie alle Der Frühling steht bevor und damit auch häufigere Besuche auf Spielplätzen. Diese gehören regelmässig gewartet, um Unfällen vorzubeugen. Doch was bedeutet das genau? Ein Augenschein bei einer Inspektion durch einen Fachmann in Steinhausen.

Exklusiv für Abonnenten

Stipo Djakovic von der Beratungsstelle für Unfallverhütung prüft die Seile im Kletterturm. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 3. März 2022)

Es gibt vermutlich wenige Menschen, die derart hingebungsvoll und wortreich über technische Normen sprechen wie Stipo Djakovic. Der Mitarbeiter der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) des Bundes steht in der Morgensonne auf dem Spielplatz Türmli in Steinhausen. Wo andere in erster Linie Kinderfreuden sehen, sieht er ausserdem mögliche Gefahren. «Funktionsverlust» ist so ein Begriff, den er benutzt und der harmloser klingt, als was er tatsächlich bezeichnet: Eine Beschädigung an einem Gerät, die zu Unfällen führen kann.

Der Frühling hat in den vergangenen Wochen Vorboten geschickt. Bald werden auch die Temperaturen klettern und Spielplätze wieder besonders beliebte Ziele von Kindern sein. Zug Tourismus listet in seinem Spielplatzführer 66 Spielplätze im Kanton Zug auf. Der 2015 in Steinhausen eröffnete, auf dem der BFU-Vertreter Djakovic an diesem Morgen steht, ist nach Angaben der Gemeinde der meistbesuchte im Dorf. Viermal jährlich unterziehe die Herstellerfirma die Geräte einer Überprüfung: die sogenannte Hauptinspektion.

Mit Gegenständen Körperteile simulieren

Dieses Ding stellt einen Kinderhals dar. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 3. März 2022)

Stipo Djakovic demonstriert im Beisein des Steinhauser Sicherheitsdelegierten Pascal Bianchi und des Werkhofchefs Markus Marbacher die Vorstufen dazu, die visuelle und die operative Inspektion. Aus einer Tasche nimmt er seltsam geformte Gegenstände. Diese «Prüfkörper» sollen Finger, Hälse und andere Körperpartien von Kindern darstellen, um anhand ihrer die Spielgeräte auf mögliche Gefahrenstellen hin zu untersuchen. Helme sind mit diesen – selbstverständlich genormten – Prüfkörpern nicht simulierbar und deshalb auf Spielplätzen keine gute Idee (siehe Box).

Tipps der Beratungsstelle für Unfallverhütung - Kinder auf Spielplätzen keinen Helm und keinen Schlüssel um den Hals tragen lassen, sie könnten damit an Geräten hängen bleiben. - Mängel auf dem Spielplatz dem Eigentümer melden. - Spielplatzgeräte fachgerecht warten. - Spielplatz basierend auf den Angaben der Spielgerätehersteller planen. - Für öffentliche Spielplätze nur standortgebundene Geräte verwenden, die der Norm SN EN 1176 entsprechen.

Djakovic verschafft sich zunächst einen Überblick. «Auch die Umgebung in die Inspektion einzubeziehen ist wichtig», erklärt er. Bäume, Strassen, Böschungen – allem wohnt ein Unfallpotenzial inne.

Kürzlich berichtete das Onlineportal «Zentralplus» über einen Abhang bei einem Walchwiler Spielplatz als potenzielle Gefahrenstelle. Djakovic ist mit diesem Fall nicht vertraut. Wer seinen Erläuterungen folgt, kann zur allgemeingültigen Überzeugung gelangen: Wer will, der kann überall Gefahrenquellen sehen. Alles zu entschärfen, sei unrealistisch, sagt der Experte. Zudem gehe es auch der BFU nicht darum, Kinder in Watte zu packen. Er erklärt:

«Sie sollen auch mal fallen, um daraus zu lernen. Leichte Unfälle gehören zum Aufwachsen. Wichtig ist, dass es nicht zu schweren Unfällen kommt.»

Nach Schrauben tasten

Er geht nun zum Herzstück des Spielplatzes Türmli, einem aus mehreren Kletterelementen bestehenden Komplex mitsamt Turm und Rutschbahn. «Ein anspruchsvolles Gerät», weiss der Kenner. Djakovic greift zum Klappmeter und überprüft Fallhöhen, er zieht an Seilen, er rüttelt an Ketten und er tastet Holzelemente ab.

Die doppelte Sicherung der Korbschaukel ist vorbildlich – doch passt ein Kinderkopf durch die Schlaufe? Auch das gilt es zu prüfen. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 3. März 2022)

Der Fachmann wird schnell fündig: «Hier steht eine Schraube leicht hervor, die muss man wieder reindrehen.» Auch die vereinzelten Kieselsteine, die aus einem anderen Bereich auf den elastischen Kunststoffboden unter den Geräten gelangt sind, beäugt er kritisch. «Wenn ein Kind fällt, kann es sich daran verletzen», erklärt Djakovic.

Im Sandkasten trifft er auf zwei verwitterte Holzelemente. «Dieses muss man auswechseln, das andere kann man schleifen, um die Kanten zu brechen.» Der Werkhofvorsteher Markus Marbacher gibt Entwarnung: Sämtliche Holzelemente in diesem Bereich würden ausgewechselt, bevor die Hauptsaison auf dem Spielplatz beginnen wird.

Sicherheitsdienst setzt die Ordnung durch

Stipo Djakovic tritt den Gemeindevertretern gegenüber nicht vorwurfsvoll auf. Er stellt klar, dass die BFU eine reine Beratungsstelle ist; allein der Sache verpflichtet. «Es geht um die Sicherheit», wiederholt er beim Ortstermin in Steinhausen mehrmals. Für diese sorgen nicht nur gut gewartete Spielgeräte, sondern auch ein Sicherheitsdienst, der an Wochenenden im Auftrag der Gemeinde durch das Dorf patrouilliert und Personen wegweist, die sich nicht an die Spielplatzordnung halten. Diese sieht unter anderem ein Alkohol- und Rauchverbot auf dem Gelände vor.

Helme sind auf Spielplätzen keine gute Idee. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 3. März 2022)

Ab und zu Anlass zu Reklamationen gebe laut Werkhofchef Marbacher auf den Boden geworfener Abfall. Mutwillige Beschädigungen habe es beim «Türmli» bisher keine gegeben. Anders als beim Spielplatz am Waldsee, wo die Geräte vor einigen Jahren in Folge wiederholter Zerstörung abgebaut worden seien.

9000 Kinder verunfallen jährlich

Gravierende Unfälle auf Steinhauser Spielplätzen in jüngerer Vergangenheit sind der Gemeinde nicht bekannt. Schweizweit zählt die BFU jährlich rund 9000 verunfallte Kinder und 2000 Erwachsene auf Spielplätzen. Ein hoher Wert, denkt man als Aussenstehender. Stipo Djakovic hingegen sagt:

«Das ist eine sehr tiefe Zahl.»

Djakovic setzt sie ins Verhältnis zu der unbekannten, aber offensichtlich weit höheren Zahl an Kindern und Erwachsenen, die sich hierzulande auf Spielplätzen bewegen.

Weil Unfälle mit Kindern stets mit grossem Aufruhr einhergehen, ist das Sicherheitsdenken im Zusammenhang mit Spielplätzen besonders ausgeprägt – und die Zahl der Normen enorm. Jene einzuhalten, ist nicht nur moralisch angebracht, sondern auch aus finanziellen Gründen ratsam, geht es bei Unfällen doch schnell um Haftungsfragen.

Die BFU hat auch ein Video zum Thema Spielplatzsicherheit gemacht:

Die Sicherstellung der Wartung obliegt bei öffentlichen Spielplätzen den Eigentümern, also etwa Gemeinden oder Immobilienverwaltungen. «Wer Geräte aufgestellt hat, die einer überholten Norm entsprechen, der darf diese gemäss der Besitzstandswahrung zwar belassen», erklärt Djakovic. «Aber: Der Werkeigentümer haftet immer für sein Bauwerk und kann sich im Falle eines Unfalls nicht ohne weiteres darauf berufen, dass beispielsweise ein in die Jahre gekommener Spielplatz seinerzeit nach allen Regeln der Baukunst erstellt wurde.»

Beratung schon während der Planung

Für öffentliche Spielplätze oder Spielplätze mit öffentlichem Charakter ist die Norm SN EN 1176 massgebend. Sie regelt beispielsweise den seitlichen Frei- und Fallraum bei sogenannten Drehpilzen. Das liest sich wie folgt: «Gemessen bei der Benützerstelle 30 Grad, 200 cm aus der Senkrechten + 100 cm hindernisfreier Raum.»

Auch die Fallhöhe ist definiert. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 3. März 2022)

Wer sich bei der Umsetzung dieser Norm nicht den Kopf zerbrechen will, wendet sich an Stipo Djakovic und seine Kolleginnen von der BFU. «Dies am besten schon bei der Planung eines Spielplatzes, nicht erst bei der Einweihung», sagt er. Denn es komme häufig vor, dass im Nachhinein bedeutende Anpassungen gemacht werden müssten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Auf dem Spielplatz Türmli in Steinhausen war und ist das nicht nötig. Er ist im Wortsinn normal: der Norm entsprechend.