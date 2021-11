Reportage Ein 400 Tonnen schweres Floss gleitet sanft über den Ägerisee Die Flösserei hat im Ägerital seit langem Tradition. Am Samstag zog sie Interessierte in Scharen an.

Das Floss weist eine Dreiecksform auf. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 6. November 2021)

Wer am vergangenen Samstagmorgen die Sonnenbrille aufsetzte und eine warme Jacke anzog, traf die richtige Wahl. Prächtiger Sonnenschein versüsste die alle vier Jahre in Ägeri stattfindende Flossüberfahrt. Ebenso von Vorteil war es, eine Fotokamera dabei oder wenigstens das Mobiltelefon griffbereit zu haben, da ein imposantes Erlebnis bevorstand.

Vom seltenen Spektakel werden viele Fotos geschossen. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 6. November 2021)

Um 8.30 Uhr fuhr das Kursschiff vom Seeplatz in Oberägeri aus in Richtung Bergwald ab, wo das 550 Quadratmeter grosse, aus 150 Tannen und Fichten bestehende und 400 Tonnen schwere Floss bereitstand. Stefan Rogenmoser ist Forstwart der Korporation Oberägeri und erklärte, warum in Ägeri diese Tradition hochgehalten wird: «Das Flössen hat für uns einen hohen Stellenwert – im Jahr 2004 haben wir einen eigens produzierten Lehrfilm mit der Bevölkerung geteilt, um den Erhalt dieser Tradition langfristig zu kultivieren.» Dies habe zu einem Anstieg des Interesses geführt. «Da die Waldwege ennet dem See teilweise sehr eng sind und ein Transport per Helikopter deutlich teurer wäre, befördern wir das Holz noch immer auf diese Weise», führt Rogenmoser aus. In ganz Kontinentaleuropa werde nur noch auf dem Ägerisee zweckmässig geflösst, sagte er stolz. Er fügte hinzu, dass sich der Bergwald wegen seiner Steilheit zum Flössen eigne, da so das «Reisten», bei dem die Stämme durch die Schwerkraft zum See gleiten, begünstigt werde.

Die Helfer können sich aufwärmen. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 6. November 2021)

Auch auf dem Zugersee wurde geflösst

Zahlreiche Personen fanden sich auf dem Kursschiff ein. Auch eine Handvoll Schaulustige auf ihren Privatbooten oder Stand-up-Paddels wohnten dem Spektakel bei. Dezente Nebelschwaden glitten über die von der Sonne erhellte Seeoberfläche, was eine magische Stimmung erzeugte. Am Bergwald wartete das imposante, noch angebundene Floss. Es wurde in Dreiecksform gebaut, der Holzrahmen aussen herum war mit einem Stahlseil verbunden. Das Floss wird von Motorbooten bewegt, was das Manövrieren erleichtert. Rogenmoser tat auf dem Kursschiff Informationen rund um die Tradition kund:

«Früher hat man in den meisten Schweizer Seen, auch im Zugersee, geflösst, da der Wasserweg besonders geeignet ist, um grosse Gewichte zu bewegen. Das Flössen war ein schlecht bezahlter Beruf, da die Entlöhnung meist aus niederen Lebensmitteln bestand.»

130-jährig und 14 Tonnen schwer sei heuer der mit 49 Meter längste Baum des Flosses. Am Montag beginne das Aus- und Verladen des Holzes, sagte Rogenmoser. Überwiegend werde es zu Bauholz, besonders schöne Stämme würden für Fenster- oder Türrahmen verwandt.

Die schönsten Stämme werden zu Fenster- und Türrahmen. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 6. November 2021)

Das Zuschauen ist eine Entschleunigung

Mit einem Kilometer pro Stunde tuckerte das angetriebene Floss in Richtung Oberägeri zurück. Vom Kursschiff aus konnte das Floss aus verschiedensten Perspektiven begutachtet und es konnten atemberaubende Bilder geschossen werden. Auch Albert Deck ist begeistert: «Ich wohne zum ersten Mal dieser Überfahrt bei. Die alte Technik interessiert mich – insbesondere bin ich erstaunt, dass die Stämme, obwohl nur lose zusammengebunden, derart robust sind und das Floss hält.» Mit einem Schmunzeln im Gesicht fügt er hinzu, dass das Zuschauen der gemächlichen Flossüberfahrt eine Entschleunigung sei, die in der heutigen Zeit dem einen oder anderen auch guttun würde.

Der Aufmarsch in Oberägeri ist gross. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 6. November 2021)

Zurück in Oberägeri hatten sich auf dem Seeplatz unzählige Leute beim Festbetrieb versammelt – es wurde deutlich, wie stolz die Ägererinnen und Ägerer auf ihre Tradition sind. So fiel es auch nicht schwer zu glauben, dass das Flössen wohl auch die nächsten Generationen überdauern wird.