Reportage Weniger EVZ-Fans nutzen das Impfzelt als vom Kanton erhofft Die Gesundheitsdirektion setzt im Bestreben auf einen grösseren Schutz vor dem Coronavirus auch auf mobiles Impfen – auch vor zwei Partien des amtierenden Schweizer Meisters.

Das Zelt ist die meiste Zeit leer. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. September 2021)

Am 7. Mai feierte der EV Zug den ersten Meistertitel seit 23 Jahren. Eingefleischte Fans des Vereins haben sich in sehnsüchtigen Träumen wohl ausgemalt, dass dieser Triumph dereinst in einer ausgelassenen Freinacht münden würde. Der Covid-19-Pandemie war es aber geschuldet, dass die Anhänger an diesem denkwürdigen Tag kleinere Brötchen backen mussten.

Bund und Kantone animieren die Bevölkerung, sich gegen das Coronavirus zu impfen. Der Kanton Zug spannt dabei auch den EVZ ein. Am ersten und zweiten Heimspiel kann man sich in einem Zelt auf dem Arenaplatz impfen und sich mit dem Meisterchübel ablichten lassen. Unsere Zeitung hat sich vor dem Auftaktmatch gegen Davos vor Ort umgesehen.

«Impfquote muss steigen»

Es verbleiben noch wenige Stunden bis zum ersten Bully, vor dem Covid-Testcenter hat sich eine Menschenschlange gebildet. Wer nicht geimpft ist, braucht nämlich einen Schnelltest, um ins Stadion zu gelangen. Der Andrang auf das nebenan gelegene Impfzelt ist hingegen noch bescheiden, obwohl Schilder mit dem prägnanten Schriftzug «Schluss mit Testen! Lassen Sie sich gleich hier impfen» werben.

Im Hintergrund ist die lange Schlange vor dem Testcenter zu sehen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. September 2021)

Initiiert worden ist die Impfaktion von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug. Gesundheitsdirektor Martin Pfister erläutert, dass der Kanton Zug im interkantonalen Vergleich bei den Anzahl Impfungen zwar gut dastehe, weitere Impfungen aber dringend notwendig wären: «Vor allem die Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen hat sich bisher zurückgehalten. Mit dieser attraktiven mobilen Impfaktion wollen wir in erster Linie sie abholen.» Pfister erklärt weiter, dass um die 30'000 Einwohner des Kantons Zug noch nicht geimpft seien.

«Wir alle wollen eine Saison mit vollen Stadien und hoffen auf eine Meisterfeier im Frühling ohne Einschränkungen. Dafür muss die Impfquote weiter steigen.»

Dies sei auch im Interesse des EVZ: «Der Verein hat uns in dieser Impfaktion grosszügig unterstützt und uns etwa den Pokal als Fotosujet zur Verfügung gestellt», so Pfister.

Impfarzt Christian Viert fügt hinzu, dass die Möglichkeit, sich vor Ort auf dem Arenaplatz impfen zu können, in erster Linie auch eine Dienstleistung an die EVZ-Anhänger sei: «Ab Oktober wird das Testen kostenpflichtig werden. Die Impfung ist und bleibt die kostenlose Möglichkeit, um auch in Zukunft Live-Eishockey geniessen zu können.»

Luft nach oben vorhanden

Während die Schnelltests sehr beliebt sind, geht es im Impfzelt gemächlich zu. Die frisch Geimpften machen dennoch den Eindruck, dass sie das Angebot wertgeschätzt haben. Insgesamt haben sich am Dienstag 20 Personen impfen lassen, teilt Martin Pfister auf Anfrage mit. «Wir hätten uns sicher erhofft, dass mehr Personen das Angebot nutzen würden», gibt er zu.