leserbrief Restaurant Gubel ist eine Oase «‹Gubel› bekommt neues Pächterpaar», Ausgabe vom 7. April

Sprachlos und erschrocken haben wir den Bericht über das Restaurant Gubel und seinen Pächter und Gastronomen Christoph Gehrig, der leider per 18. April aufhörte, gelesen. Gubel ist ein Kraftort, das Restaurant Gubel eine etwas andere Oase. Empfangen wird man immer von einem Herzensmensch und Profigastronomen, der seit über 50 Jahren in der Zuger Gastronomie tätig ist.

Immer gut gelaunt und interessiert, begrüsste Christoph Gehrig alle seine Gäste persönlich. Er war für jeden da! Die Küche jedes Mal sehr fein und vielseitig, der Service liebevoll und immer positiv begleitet vom Gastgeber. Das Restaurant gemütlich, heimelig, sauber und freundlich, ein Kerzlein oder ein Blümchen stand immer auf dem Tisch.

Viele Menschen erlebten dort eine Zeit, die sich oft über mehrere Stunden hinzog, oder auch nur einen Kaffee lang. Gute Gespräche oder einfach Kraft tanken, Ruhe und in eine andere Welt eintauchen. Der Bericht über den Pächter Christoph Gehrig und seine Gäste ist verletzend und nicht wertschätzend – urteilend und nicht menschlich. Wir fragen uns, wie so was möglich ist, dass solch ein Journalismus von der Redaktion der «Zuger Zeitung» gutgeheissen wird. So geht man nicht mit Menschen um. Von Herzen wünschen wir dem neuen Pächterpaar und dem Personal einen guten Start, viele schöne Begegnungen und ein wunderbares Weiterführen dieser schönen Gaststätte.

Wir freuen uns auf die erste Begegnung an diesem Kraftort!

Hermann Enz und Angelica Iten-Lieder, Unterägeri