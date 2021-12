Leserbrief Richtig schliessen wäre konsequent Zum Café Luzia in Cham

Die Enttäuschung ist gross in Cham. Die Gäste vom Café Luzia sind verärgert, da hält man sich an alle Massnahmen und möchte sich in der Wärme treffen und einen Kaffee geniessen. Das ist seit ein paar Wochen nicht mehr möglich. Es kamen alle gerne in unser Dorfcafé mitten im Zentrum, seit vielen Jahren – Verständnis hat fast niemand, nur weil die Wirtin sich nicht an die Vorgaben des BAG halten will. «Komm, wir gehen zu Luzia», mit solchen Aussagen ist es jetzt vorbei. Schade. Richtig zumachen wäre konsequent.

Sonja Muff, Cham