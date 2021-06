Rigi Die Holzkuh «Lilly» posiert neuerdings auf der Rigi Die Hauptfigur des Reiseführers eines Neuheimer Autors ist aus einer ehemaligen Kuh hervorgegangen.

Die 2,50 Meter lange und 1,80 Meter hohe Kuh begrüsst die Besucher auf Rigi Kulm. Bilder: Rigi Bahnen/PD

(bier) Die Holzkuh Rigina – ein beliebtes Fotosujet auf Rigi Kulm – ist nach einer Winterpause zurück an ihrem aussichtsreichen Platz. Die verjüngte Version trägt nun aber den Namen «Lilly», teilen die Rigi Bahnen mit. Die neue Kuh ist benannt nach dem Buch «Lilly, die reiselustige Kuh» – einem Reiseführer für Gross und Klein des Neuheimers Beat Jossen.

Sie wurde kürzlich via Rigi Bahnen und Traktor in ihre «Heimat» Sie ist 2,50 Meter lang und 1,80 Meter hoch. Willi Spirig, der Illustrator des erwähnten Buchs legte laut der Mitteilung selbst Hand an.

Das Buch «Lilly, die reiselustige Kuh» von Beat Jossen, der auf der Rigi aufgewachsen ist, ist in allen Shops der Rigi Bahnen und über die Website erhältlich. Das Buch sei inzwischen auf Englisch und Chinesisch übersetzt worden.