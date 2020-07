Leserbrief Rinder und Kälber werden lebend durch Europa gekarrt «Drohen die Schweizer Bauern abzufallen?», Ausgabe vom 17. Juli

Der Artikel handelt von der Zukunft der Landwirtschaft in der Schweiz und der EU. Die Autorin äussert darin die Befürchtung, dass die Landwirtschaft der EU bald ökologischer und tierfreundlicher sein wird als bei uns. «Die EU hat eine Vision, die Schweiz Kompromisse» lautete ein Untertitel. Wenn die Autorin nur ein bisschen recherchiert hätte, wie der aktuelle Zustand in der EU-Landwirtschaft ist, hätte sie erkannt, dass dieser Lichtjahre von der «Vision» entfernt ist und wohl auch noch jahrzehntelang bleiben wird.

Dazu Folgendes: In der «Vision» wird eine «Farm to Fork»-Strategie verfolgt, also möglichst kurze Wege vom Hof auf den Teller. Tatsache ist, dass Lebensmittel Tausende von Kilometern kreuz und quer durch ganz Europa hin und her gekarrt werden, vom Produzenten zum Verarbeiter, weiter zum Verpacker und dann zu Kunden. Oder zum Thema Tiere: Letzte Woche habe ich mich gezwungen, eine Reportage über Tiertransporte anzuschauen, die ich im Februar aufgenommen hatte. Da werden Rinder und Kälber lebend über Wochen in LKW durch Europa in die Türkei oder in den Libanon transportiert. Und wenn sie dort halb tot ankommen, werden sie an einem Bein aufgehängt und mit einem Messerschnitt durch den Hals ausgeblutet, also geschächtet. Beim Anschauen des Films kommt einem, entschuldigen Sie den Ausdruck, das Kotzen.

Also es soll mir bitte keiner erzählen, dass wir die EU als Vorbild im Bereich Landwirtschaft nehmen sollten.

Emil Schweizer, Neuheim