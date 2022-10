Ringen Schnelles Ausscheiden für den Baarer Ringer Zemp an der Nachwuchs-WM Der einzige Schweizer im griechisch-römischen Stil ist im ersten Kampf unterlegen.

Der Trainer Volker Hirt (Vordergrund) bespricht sich mit Christian Zemp. Bild: Gerhard Remus

Der Baarer Ringer Christian Zemp ist an der U23-Weltmeisterschaft in Spanien im ersten Kampf gescheitert. Die Auslosung im Mittelgewicht bis 87 Kilogramm ergab als Gegner den Iraner Choubani. Der Asiat überraschte Zemp mit einem Schulterschwung für eine 2:0-Führung.

Der Schweizer verstärkte seine Attacken, wurde aber nicht belohnt. Im Gegenteil: Er musste zuerst in die angeordnete Bodenlage, die seinem Gegner automatisch einen weiteren Punkt brachte.

Im zweiten Durchgang schickte Zemp den Gegner in die Bodenlage. Mehr Punkte ­gelangen ihm aber nicht. Der mögliche Weg in die Hoffnungsrunde versperrte eine Schulter­niederlage des Iraners im Viertelfinal. Für Zemp, den einzigen Schweizer Vertreter im griechisch-römischen Stil in Spanien, war die WM damit schnell zu Ende. (gere)