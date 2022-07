Risch «Am falschen Ort gespart» – Kantonaler Seniorenverband bedauert, dass es beim Projekt «Wohnraum für Leben im Alter» keine Tagesplätze geben wird Beim Grossprojekt des neuen Pflegezentrums in Rotkreuz sind 73 Betten sowie 60 Alterswohnungen geplant. Eine Tagesstätte wird es nicht geben, was viele Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige enttäuscht zurücklässt.

Obwohl beim Alterszentrum Dreilinden bis 2025 ein neues Pflegezentrum und Alterswohnungen entstehen sollen, sind keine Tagesstätten für Tages- und Ferienaufenthalte geplant, die betreuende Angehörige entlasten könnten. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 19. März 2021)

Bei einer Info-Veranstaltung der Gemeinde Risch zum neuen Pflegezentrum Dreilinden, die vor einigen Wochen stattfand, erfuhren die Anwesenden, dass im neuen Pflegeheim keine Plätze oder Zimmer für eine Tagesstätte geplant sind. Denn ein solches Angebot gebe es beispielsweise bereits in Baar. Dies sei auch für Rischer Seniorinnen und Senioren ausreichend, meinten die anwesenden politischen Verantwortlichen an der Veranstaltung.

Seither werden Stimmen aus der Bevölkerung laut, die das sehr bedauernswert finden. Würde doch eine Tagesstätte eine grosse Entlastung und Unterstützung für pflegende und betreuende Angehörige bieten.

Auch der Kantonale Seniorenverband Zug (KSVZ) verfolgt das Rischer Projekt «Wohnraum für Leben im Alter» aufmerksam. Der Verband begrüsst das Vorhaben, bedauert jedoch das Fehlen eines Angebots für Tages- und Ferienaufenthalte. «Tagesstätten sind für betreuende oder pflegende Familienangehörige eine grosse Entlastung. Gerade Hochbetagte werden oft von ihren ebenfalls schon älteren Familienangehörigen betreut und gepflegt, welche auf niederschwellige Angebote angewiesen sind», meint Ingrid Hieronymi, Co-Präsidentin des Seniorenverbandes.

Am falschen Ort gespart

Solche Angebote mögen zurzeit noch nicht stark gefragt sein, dies dürfte sich jedoch rasch ändern, wenn sie vor Ort verfügbar wären. Tagesstätten seien ausserdem kostensparend und volkswirtschaftlich sinnvoll. Tragen sie doch dazu bei, dass ältere Menschen mit familiärer Unterstützung länger zu Hause leben können, heisst es weiter vom KSVZ.

Der KSVZ macht zudem auf einen wichtigen Punkt aufmerksam, der in der öffentlichen Diskussion oft vergessen geht: Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie fokussiere man sich meist auf Betreuungsplätze für Kinder. Betreuungsplätze für betagte Familienmitglieder seien aber ebenfalls vonnöten. Es brauche sowohl für Kinder als auch für Betagte lokale Betreuungsangebote.

Der Seniorenverband befürchtet, dass hier am falschen Ort gespart wird. Er hofft, dass die Gemeinde Risch als Bestellerin der Angebote im neuen Alterszentrum ihre Entscheidung noch revidieren wird.

Integrierte Tagesplätze sind grundsätzlich möglich

«Das Angebot an Tagesplätzen ist ein Angebot der spezialisierten Langzeitpflege. Im Unterschied zur allgemeinen Langzeitpflege, bei der jede Gemeinde selbst für die Versorgung ihrer Bewohnenden zuständig ist, werden für die spezialisierte Langzeitpflege aufgrund der geringen Bevölkerungszahl im Kanton mit einzelnen Institutionen der Zuger Gemeinden Leistungsvereinbarungen für die Versorgung des gesamten Kantons abgeschlossen», erklärt der Rischer Gemeinderat und Vorsteher der Abteilung Soziales/Gesundheit Roland Zerr.

Roland Zerr. Bild: Jakob Ineichen

Im Moment würden in der Tagesheimversorgung Vereinbarungen mit dem Pflegezentrum Baar, mit dem Pflegezentrum Ennetsee und mit Viviva Baar bestehen, womit der Bedarf im Kanton Zug abgedeckt sei.

Zerr fährt fort: «Im Pflegezentrum Baar werden Tagesplätze in einer separaten Tagesstätte angeboten, während im Pflegezentrum Ennetsee und bei Viviva Baar Tagesgäste auf der normalen Tagesstation gepflegt und betreut werden, sogenannte integrierte Tagesplätze.» Das Angebot von integrierten Tagesplätzen sei grundsätzlich auch im neuen Pflegezentrum Dreilinden möglich. Allerdings müsse dafür die Angebotsstruktur für den gesamten Kanton Zug neu gestaltet werden.

Die Nachfrage nach Tagesheimplätzen ist gering

Die Frage der Tagesheimplätze sei im Vorfeld zur Abstimmung über das neue Pflegezentrum, beziehungsweise des Vorgehens betreffend der Überbauung an der Buonaserstrasse vom 26. September 2022, mehrfach diskutiert worden. «Das Anliegen wurde vom Gemeinderat wohlwollend aufgenommen. Mit dem Hinweis, dass im Rahmen des Altersleitbildes 2023 bis 2040 über die mögliche Schaffung von Tagesheimplätzen diskutiert werden soll», so Zerr.

Die Nachfrage nach Tagesheimplätzen stelle sich in der Gemeinde Risch wie folgt dar: 2018 war keine Person der Gemeinde in der Tagesstätte des Pflegezentrums in Baar, 2019 war es eine Person, 2020 waren es zwei Personen, 2021 waren es vier Personen und 2022 sind es bisher zwei Personen.

Bei integrierten Tagesplätzen entstehe so weder für die Institution noch die Gemeinde ein Schaden, da Kosten nur dann anfallen, wenn das Angebot auch genutzt wird.

Unterstützung durch andere Familienangehörige oder die Nachbarn

Es existieren spezielle Angebote, die Personen von Risch nach Baar oder Cham befördern können, wie zum Beispiel das Tixi Taxi und der Fahrdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes. «Der Eindruck, dass der Besuch von Tagesheimplätzen in Cham oder Baar für die Angehörigen der Pflegenden in jedem Fall eine Qual ist, stimmt so nicht», findet Zerr.

Wenn ältere Menschen rund um die Uhr von Angehörigen betreut werden müssen, sei dies eine grosse Herausforderung. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sei für die pflegenden Menschen wichtig. «Nebst den Tagesstättenangeboten in Baar und Cham könne die Unterstützung durch andere Familienangehörige, die Nachbarschaft oder beispielsweise durch den Service der Pro Senectute oder des Roten Kreuzes entlastend sein», führt Zerr weiter aus.

Auf der Website https://www.pflege-zug.ch/entlastung-fuer-angehoerige/ seien hilfreiche Informationen aufgeführt.

Die Gemeinde Risch habe die Rahmenbedingungen geschaffen, damit das neue Pflegezentrum Dreilinden in Rotkreuz mit neu 73 Betten sowie 60 Alterswohnungen bis Ende 2025 gleichzeitig gebaut werden könnten. Damit sei das Angebot für pflegebedürftige, ältere Menschen vor Ort massiv ausgebaut worden, kommentiert Zerr abschliessend.