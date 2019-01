Risch: Auto überschlägt sich auf der Autobahn und landet auf dem Dach Auf der Autobahn A4 in Risch kollidierte ein Personenwagen mit der Leitplanke, überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt.

Das Auto der 54-jährigen Fahrerin landete nach der Kollision mit der Leitplanke auf dem Dach. (Bild: PD, Zuger Strafverfolgungsbehörden)

Am Samstagnachmittag, kurz vor 15.45 Uhr, fuhr eine 54-jährige Autolenkerin auf der Autobahn A4 in Risch Richtung Gotthard/Küssnacht. Auf Höhe Meierskappel verlor sie aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke, worauf sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete.

Mehrere nachfolgende Fahrzeuglenker hielten daraufhin an, befreiten die Lenkerin aus dem Unfallfahrzeug und brachten sie in Sicherheit. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. Am Personenwagen sowie an der Leiteinrichtung entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

Während der Sachverhaltsaufnahme und der Fahrzeugbergung musste der Normalstreifen gesperrt werden. Dies führte auf dem betroffenen Autobahnabschnitt zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Zentras, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei. (chi)