Risch Der Kreisel Holzhäusern bekommt einen neuen Belag Die Sanierung bedingt eine Sperrung der Holzhäusern- und der Hünenbergerstrasse bis am Montagmorgen.

Der Kreisel Holzhäusern in der Gemeinde Risch bekommt einen neuen Deckbelag. Bild: PD

(rh) Der Belag des Kreisels Holzhäusern in Risch ist in einem schlechten Zustand. Er muss teilweise ersetzt werden, um Folgeschäden zu vermeiden, wie die Baudirektion mitteilt. Es ist vorgesehen, eine bituminöse Tragdeckschicht einzubauen, welche die Zeit bis zur Umgestaltung des Kreisels überbrücken soll. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 9. Juli, 19 Uhr, und dauern bis Montag, 12. Juli, 5 Uhr. In diesem Zeitraum ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Verkehr wird mittels Verkehrsdienst im Einspurbetrieb an der Baustelle vorbeigeführt. Am Freitag, 19 Uhr, bis Samstagabend werden die Ein- und Ausfahrt des Kreisels in die Holzhäusernstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Blegistrasse umgeleitet. Die Umleitung von und nach Buonas wird signalisiert. Vom Samstagabend bis Montag, 5 Uhr, werden die Ein- und Ausfahrt des Kreisels in die Hünenbergerstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Industrie Bösch umgeleitet. Die Umleitung von und nach Hünenberg wird signalisiert. Die Zu- und Wegfahrten zu den angrenzenden Liegenschaften sind entweder über die Normal- oder die Umleitungsroute gewährleistet. Die Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB) verkehren auf den normalen Kursrouten.

Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten sind Nachtarbeiten unabdingbar. Die Bauarbeiten führen unweigerlich zu Lärmimmissionen. Dafür entschuldigt sich die Baudirektion bereits im Vorfeld. Die Bauunternehmung sei jedoch bemüht, die Immissionen so gering wie möglich zu halten.