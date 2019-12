Risch: Knall in der SVP-Ortspartei Franz Blaser ist als Präsident zurück- und aus der Partei ausgetreten. Weil er Engagement bei Klimafragen vermisst.

Landwirt Franz Blaser (hier auf dem Rütihof) ist aus der SVP Risch ausgetreten.



Bild: Stefan Kaiser (Holzhäusern, 5. Februar 2014)

An der Versammlung der SVP Risch-Rotkreuz vom 20. November wurden die Parteimitglieder über den Rücktritt des Präsidenten Franz Blaser informiert. Bereits im Oktober hatte Blaser die Parteileitung der SVP Kanton Zug über seinen sofortigen Rücktritt als Präsident und seinen Austritt aus der Partei ins Bild gesetzt. Weil die Rischer Ortspartei vor den nationalen Wahlen vom 20. Oktober keinen Staub aufwirbeln wollte, wurden zunächst keine Infos weitergegeben. Dies geht aus dem Protokoll der Versammlung vom November hervor.

Darin erfährt man auch den Grund für den Rücktritt des Landwirts. «Ich kann nicht mehr länger eine Partei unterstützen, der der Klimaschutz im Prinzip egal ist», heisst es in der Mitteilung des 39-Jährigen. Auf seinem Betrieb – Blaser bewirtschaftet den Rütihof in Holzhäusern – würde wohl einiges anders aussehen, wenn nicht noch andere Parteien da wären, schreibt Blaser. Er spricht etwa seine Fotovoltaikanlage, E-Fahrzeuge und seine Erdsonde an. «Immer nur zu jammern und nichts zu tun ist nicht die Lösung», schreibt er.

Gegner des Projekts Binzmühle

Blaser erzeugt auf seinem Biobauernhof, wo er Mutterkühe hält, Hochstammbäume bewirtschaftet und Ackerbau betreibt, mit einer Solaranlage Strom für umgerechnet rund 40 Haushalte. Die Anlage auf dem Dach seines Kuhstalls ist seit 2012 in Betrieb. «Ich versuche, auf meinem Hof das möglichste zu machen», sagt der zweifache Vater. Klimafragen seien für ihn im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden. «Ich wurde immer wieder von verschiedener Seite als Grüner bezeichnet.»

Der Zwiespalt zwischen der Förderung des Gewerbes und der Wirtschaft und einer ökologischen Entwicklung wurde Blaser immer mehr bewusst. Als vor ein paar Jahren der Rischer Gemeinderat ein erstes Projekt für die Sanierung des Binzmühle-Hofs in Rotkreuz präsentierte, sprach sich Franz Blaser dagegen aus. Das Projekt, das unter anderem den Bau neuer Wohnungen auf dem Areal beinhaltete, war für ihn überdimensioniert. Der Bauer war gegen den Verlust von weiterem Landwirtschaftsland – und machte sich damit auch in seiner Partei nicht nur Freunde. Von Anfang an war es Blasers Idee, den alten Hof als Museum zu nutzen. Bekanntlich wurde auch das neue Projekt, das der Gemeinderat dieses Jahr ausgearbeitet hat, Ende November abgelehnt. Besonders stossend findet Blaser, dass der Präsident der SVP Schweiz Albert Rösti als Präsident von Swissoil, dem Dachverband der Brennstoffhändler, amtet. «Es geht für mich nicht auf, wenn ein Parteipräsident die Interessen der Erdöl-Vereinigung vertritt. 97 Prozent aller Wissenschaftler sind der Meinung, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Dem müssen wir Glauben schenken, jeder und jede, das Land und die Politik sollen Verantwortung übernehmen.»

Angefangen, in der Lokalpolitik zu wirken, hat Franz Blaser bereits früh, als er in jungen Jahren in die Junge SVP Kanton Zug eintrat. Im Jahr 2010 kandidierte er schliesslich für die SVP Risch als Kantonsrat, wurde aber nicht gewählt. «Ich kannte mehrere Leute aus der SVP und habe mich dann zur Verfügung gestellt», blickt er zurück. Die Politik der SVP habe ihn angesprochen. So sei er beispielsweise für eine Begrenzung der Zuwanderung. Schliesslich suchte die Ortspartei einen Präsidenten, Blaser übernahm das Amt 2011.

Privat und beruflich stark gefordert

Dass er sich heute nicht mehr mit der SVP identifizieren kann, war nicht der einzige Grund für Blasers Rücktritt, wie er sagt. «Dieses Jahr ist unser zweites Kind auf die Welt gekommen. Die berufliche Belastung auf dem Hof ist ebenfalls hoch und ich plane allenfalls eine Erweiterung. Ich möchte auch deshalb kürzertreten.» Dazu komme sein Amt im Vorstand der Organisation Bio Zug und sein Engagement in der Feuerwehr Risch. Die Politik ist für ihn aktuell deshalb kein Thema mehr. Auch werde er vorerst nicht einer anderen Partei beitreten. «Doch wer weiss, was die Zukunft bringt.»